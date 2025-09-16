В России появились туры для перевоспитания зумеров в деревнях

В России задумали перевоспитать зумеров с помощью жизни в деревне — для поколения Z появились пакетные туры с проживанием вдали от городов. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе сервиса по бронированию Onlinetours.

Так, «Тур для зумера» обойдется около 20 тысяч рублей на человека и будет включать недельное проживание в подмосковной деревне Бабенки. Там туристам от 14 до 25 лет привьют любовь к физическому труду.

«Программа составлена так, чтобы по окончании тура ваш домашний зумер вернулся домой взрослым и самостоятельным человек», — указано в сообщении.

К примеру, участники тура будут колоть дрова, пользоваться колодцем, менять лампочки и чистить овощи. Согласно расписанию, ежедневно туристы будут подниматься в 6:00 утра.

«В качестве развлечений: прогулки по лесу и исследование звездного неба. В стоимость тура также включено трехразовое питание, составленное местными бабушками из продуктов со своего огорода», — отметили специалисты.

Ранее стало известно, что летом 2025 года российские зумеры выбирали для путешествий Турцию, Абхазию и Китай. Турцию предпочли 16 процентов путешественников поколения Z, Абхазию — 13 процентов, а Китай — 7 процентов.