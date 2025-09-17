Названы лучшие города-миллионники для осеннего отдыха туристов

По данным сервиса бронирования Tvil.ru, город-герой Волгоград занял шестое место в рейтинге.

Как сообщает администрация региона, Волгоград уступил таким городам, как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж.

Аналитики отметили, что осенний турпоток в этих городах вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Туристы бронируют жилье в среднем на 2–5 ночей, оплачивая проживание от 2,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки.

В Волгоградской области отмечается устойчивый рост туристического потока: за восемь месяцев 2025 года регион посетили более 1,45 миллиона человек, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В соответствии с поручениями губернатора Андрея Бочарова в регионе активно развивают туристическую инфраструктуру и создают новые привлекательные предложения для гостей. Планируется увеличить турпоток до 3 миллионов человек к 2030 году, до 5,4 миллиона – к 2036 году. Работа ориентирована на достижение целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».