Туристам пообещали возможность гулять вокруг отелей, не вставая с дивана

Цифровые технологии все глубже проникают в сферу туризма. Еще чуть-чуть, и искусственный интеллект начнет подбирать индивидуальные туры, исходя из поисковых запросов туриста в соцсетях, а перед тем, как забронировать отель, можно будет побродить по его номерам и окрестностям, при этом не вставая с дивана. Такое будущее пообещал на форуме «Отдых/Leisure», прошедшем на минувшей неделе в Москве, директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин:

«Все, что касается VR-технологий, дополненной реальности, создания эффекта присутствия и впечатлений, будет развиваться. Мы будем иметь возможность походить по средствам размещения, по району, чтобы понять, что мы там увидим, как себя в этом почувствуем».

Редакции TourDom.ru идея с виртуальными турами показалась интересной, и мы спросили у АТАГ, на каком этапе сейчас находится этот процесс и как это должно работать на туристических онлайн-платформах? К сожалению, обсуждать техническую сторону в ассоциации оказались пока не готовы:

«Это некий образ будущего, но не конкретная задача или перспектива», – ответили нам.

Между тем нечто подобное уже активно внедряется компаниями, организующими круизы, причем не только по международным маршрутам, но и по российским рекам. Например, можно «побродить» по лайнерам MSC или теплоходам «Донинтурфлота», заглянув не только в каюты, но и на палубы, рестораны и другие зоны, доступные туристам во время реального путешествия.

Начали предоставлять такую возможность и отели. Так, в московском Radisson Collection Hotel, помимо прочего, можно изучить зону Fitness & SPA.

Не отстают и туристические агрегаторы:

«Мы рассматриваем возможность интеграции видеообзоров номеров и отелей как одну из опций на будущее. Это соответствует нашей стратегии повышения качества визуального контента. Некоторые отели уже снимают такие туры для своих сайтов, поэтому мы думаем, что они будут готовы делиться ими и на площадках бронирования», – сообщили TourDom.ru в сервисе онлайн-бронирования «Островок».

«Мы уже используем 3D-туры, правда пока они есть у небольшого количества объектов. Например, недавно начали показывать информацию о доступности отелей для маломобильных граждан. И у части из тех, кто внес на сервис эту информацию, есть 3D-туры по зданиям и номерам. Это помогает понять, как выглядит в жизни то, что описано на карточках», – рассказали TourDom.ru в пресс-службе сервиса «Яндекс.Путешествия».

Конечно, эти «экскурсии» еще далеки от виртуальной реальности, позволяющей не только видеть трехмерное изображение, слышать объемный звук и даже осязать предметы, ощущая себя частью этого пространства, но и, по крайней мере, они дают туристу гораздо больше информации, чем пара-тройка фотографий, и даже возможность немного освоиться в месте, до которого он еще не добрался.

