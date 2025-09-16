В Крыму первый отель получил сертификат "Путешествие с питомцами"

Первый отель Республики Крым прошел сертификацию Роскачества на соответствие требованиям стандарта "Путешествие с питомцами". В гостинице, которая расположена в Форосе, готовы принимать постояльцев с животными весом до пяти килограмм и ростом до 30 сантиметров в холке.

Как сообщили в Роскачестве, гостям с животными в номере предоставят лежанку, миски для воды и еды, переноску, а также пеленки, памперсы, игрушку и угощение. В дальнейшем планируется ввести дополнительное меню ресторана для животных, а также услуги груминга.

"Сертификация отелей как Pet Friendly - еще один шаг развития крымского гостеприимства, который позволяет большему числу путешественников брать с собой питомцев и исследовать полуостров вместе с ними. Важно, чтобы отели предоставляли понятный, согласно сертификации, перечень услуг для собак и кошек", - отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

Стандарт отелей Pet Friendly введен Роскачеством в начале 2025 года. Он предполагает оказание дополнительных услуг для путешественников с животными, в том числе зону для выгула на территории, а также специальную подготовку персонала. К настоящему времени гостиницам в разных регионах выдано 65 сертификатов Pet Friendly.