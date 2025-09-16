«Ночной экспресс»: плюсы и минусы поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Этот необычный поезд вы точно никогда не пропустите — его видно издалека. Отличают от других его не только внешний вид, но и система работы. Поезд отправляется из Санкт-Петербурга в 01:05 и прибывает на Ленинградский вокзал 09:47. Это удобно для тех, кто хочет успеть выспаться в поездке. Вагоны делятся на купе и спальные, также есть ресторан, что сегодня редкость.

Розетки есть возле каждой полки, бесплатно предлагают тапочки. На завтрак чай и блины со сладкими начинками. Автор канала «Под стук» называет цену в 4000 рублей за верхнюю полку в новогоднее время, что дешевле, чем на «Красной стреле».

Об этом поезде «ГлагоL» писал раньше. По словам пассажиров, в нем предоставляют очень комфортные условия — выдают дорожные набор и сухпаек.