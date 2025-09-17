Регионы Поволжья договорились о сотрудничестве в развитии речной инфраструктуры

Делегации Чувашии и Татарстана провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили сотрудничество в развитии речных перевозок и туристической инфраструктуры. В рамках федерального проекта «Речные Магистрали» Чувашия планирует модернизировать причалы в Чебоксарах, Мариинском Посаде и Козловке, а также наращивать парк скоростных судов. Кроме того, регион готов расширять поставки комплектующих для Зеленодольского завода имени А.М. Горького.

