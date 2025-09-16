Цены в отелях в бархатный сезон в Сочи снизятся к концу сентября

В Сочи начался бархатный сезон, который продлится почти до середины октября. Сейчас столбик термометра днем установился на комфортной отметке в 24-28 градусов, а морская вода еще не остыла, ее температура составляет 22-25 градусов. Однако продажи туров на черноморский курорт пока немного отстают от прошлогоднего уровня, что выяснилось из данных продаж ведущих туристических компаний, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По некоторым оценкам, по сравнению с 2024 годом спрос на сочинские туры в бархатный сезон снизился на 10-20 процентов.

"Одна из причин сокращения количества бронирований в Сочи - достаточно прохладное лето и на фоне укрепившегося рубля активная конкуренция с зарубежными направлениями, такими как Турция, ОАЭ и Таиланд, которые предлагают привлекательные цены на межсезонье и более теплое море", - рассказал представитель одного из туроператоров.

По другим данным, доля Сочи от бронирований по Краснодарскому краю на бархатный сезон составляет 53 процента. Однако, как отметили участники туристического рынка, продажи туров на бархатный сезон могут вырасти на 5-10 процентов.

Конечно, все зависит от погоды: если будет тепло и солнечно, и в море можно будет купаться, то туристы поедут, но погодный фактор сильно ограничивает глубину продаж направления: многие бронируют поездки в последний момент с оглядкой на прогноз синоптиков. Так, около трети всех бронирований приходится на ближайшие даты - это тренд бархатного сезона.

Всплеск бронирований туров в Сочи возможен во второй половине сентября - особенно на даты с 20 сентября по 5 октября, что традиционно популярно среди туристов, предпочитающих отдых без жары и суеты.

С приходом календарной осени в отелях Сочи начинается сезонное снижение цен. Этот процесс постепенный: на первом этапе снижение минимально - до пяти процентов и затрагивает не все объекты, а уже со второй половины сентября тарифы на размещение по сравнению с летом опускаются на 10-15 процентов у большинства гостиниц. К началу октября разница в цене с высоким сезоном достигает 20-25 процентов.

Например, сейчас в четырехзвездочном отеле у моря можно отдохнуть за 11 тысяч рублей за сутки (номер для семьи с ребенком с завтраком), а в пятизвездочном отеле в горах - за 20 тысяч. Можно найти варианты и за 10-20 тысяч рублей за неделю. Кстати, новые премиальные отели держат марку и пока не снижают стоимость. Что касается авиаперелета, то на конец сентября билеты из Москвы в Сочи стоят 22-24 тысячи в обе стороны за одного пассажира.

Туроператоры оценивают загрузку топовых сочинских гостиниц на бархатный сезон как высокую. По прогнозам, средняя загрузка популярных отелей ожидается на уровне 80-90 процентов. Традиционно активно бронируются семейные и люксовые номера. Осенью в основном загружены санатории и отели среднего и высокого сегмента. В это время в Сочи обычно проходит много мероприятий, которые привлекают туристов.