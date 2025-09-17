Где полюбоваться белыми ночами в России: лучшие города и маршруты

Белые ночи - природное явление, при котором не наступает темная ночь. Вечерние сумерки плавно переходят в утренние, и даже в полночь на улице достаточно светло. А все потому, что солнце опускается за горизонт неглубоко, и из-за этого даже в традиционные ночные часы сохраняются светлые сумерки.

Продолжительность белых ночей зависит от географической широты.

Белые ночи бывают в высоких широтах Северного и Южного полушарий, но наиболее известны они в северных регионах. Поэтому говорят про растянувшиеся на всю ночь сумерки.

Любоваться белыми ночами можно на территориях, которые находятся на широте около 60 градусов и выше. Чем ближе к северу, тем белые ночи становятся более светлыми и продолжительными.

Стать свидетелем белых ночей - это непередаваемое ощущение: ночь, а на улице светло. Именно в эти дни проводятся самые разнообразные фестивали и праздники. Например, в Санкт-Петербурге - наиболее известный праздник выпускников "Алые паруса". В июле и августе проходят концерты с участием известных исполнителей, открываются выставки под открытым небом, творческие вечера.

Да и сам Петербург преображается, и туристы с удовольствием гуляют ночью по Невскому проспекту, Александровскому саду, по набережной Невы и каналу Грибоедова. Чтобы полюбоваться белыми ночами, небом, которое окрашивается в розово-голубой цвет, стоит отправиться на ночную речную прогулку. Водный транспорт возит туристов на экскурсии ежедневно с утра и до позднего вечера.

Когда бывают белые ночи

Наступают белые ночи с середины мая и продолжаются до конца июня, а в некоторых регионах и до середины августа.

В европейской части России

Белые ночи в европейской части России наступают в разные периоды в зависимости от региона. В основном они начинаются в мае и заканчиваются в середине июля.

Санкт-Петербург

Самая короткая белая ночь в Санкт-Петербурге каждый год наступает с 21 на 22 июня. Она длится 5 часов 12 минут.

Северные регионы: переход белых ночей в полярный день

Нужно сказать, что белые ночи и полярный день - это разные природные явления. Они связаны с долгим световым днем, но у них есть различия.

Белые ночи - сумерки, которые длятся всю ночь. Солнце ненадолго заходит за горизонт, но темнота так и не наступает. Вместо этого небо остается светлым, с мягким голубоватым или розоватым оттенком.

Полярный день - когда солнце вообще не заходит за горизонт в течение суток и более. Всегда светло.

Стоит знать, что полярный день наступает только за Полярным кругом - в Мурманске, Норильске, на Шпицбергене, в северных районах Канады и Скандинавии.

Полярный день тоже разный - от нескольких суток до нескольких месяцев. В самом северном городе России Певеке солнце не садится почти 2,5 месяца.

Сколько длятся белые ночи в разных городах (Питер, Мурманск, Архангельск, Якутск)

Мы уже сказали, что в Санкт-Петербурге белые ночи длятся с 11 июня по 2 июля.

В Мурманской области - с 1-2 мая по 20-22 мая, после этого наступает полярный день, а потом опять белые ночи.В Ненецком автономном округе - с 29 мая по 15 июля.В Республике Коми - с 26 мая по 15 июля.В Республике Карелия - с 26 мая по 17 июля.В Архангельской области - с 13 мая по 31 июля.В Республике Саха (Якутия) - с 10-х чисел мая по начало августа.

Период белых ночей начинается незадолго до летнего солнцестояния, которое в Северном полушарии наступает 20-21 июня.

Где полюбоваться белыми ночами в России

Белыми ночами можно полюбоваться в Санкт-Петербурге, Мурманской, Архангельской областях, республиках Коми, Карелии, Саха (Якутия), Ненецком автономном округе.

Санкт-Петербург - столица белых ночей

Белые ночи - неофициальный символ Санкт-Петербурга. В это время солнце заходит очень поздно и встает рано. Все остальные часы - сумерки, но они не переходят в полную темноту.

Считается, что самыми популярными местами в городе, откуда наблюдают за разведением мостов во время белых ночей - Адмиралтейская набережная у памятника "Медный всадник", стрелка Васильевского острова, Петровская набережная на Петроградской стороне.

События и праздники:

"Алые паруса" - главный символ белых ночей

Главный символ белых ночей в Санкт-Петербурге - это праздник "Алые паруса". Он проводится каждый год в ночь с 28 на 29 июня. Это закрытое мероприятие, официально билеты не продаются. Их получают исключительно выпускники года в своих учебных заведениях. Каждому выдают два именных пригласительных: одно для себя, второе - для сопровождающего.

На праздник приглашают знаменитых артистов, устраивают пиротехническое шоу, лазерные проекции по водной глади. Красочно проходит по Неве бриг "Россия". Заканчивается мероприятие праздничным салютом.

После этого на Дворцовой площади продолжается концертная программа до 4 часов утра.

Музыкальные и театральные фестивали

В Санкт-Петербурге во время белых ночей проводятся и другие музыкальные и театральные фестивали.

Во-первых, это театральный фестиваль "Звезды белых ночей". Проходит он в Мариинском театре и продолжается несколько недель. В это время показывают самые лучшие постановки Мариинки.

Во-вторых, фестиваль "Свинг Белой ночи". Организует Джазовая филармония Санкт-Петербурга с участием лучших музыкантов России и мира.

В дни белых ночей в Северной столице можно совершить прогулки под разводными мостами. Каждую ночь в период навигации в 1:10 над Невой переправы поднимают свои пролеты, чтобы пропустить корабли. Все это волшебное действо можно увидеть в белые ночи.

Лучшие места для прогулок

Дворцовая и Университетская набережные

В Санкт-Петербурге в период белых ночей одними из самых лучших мест для прогулок считаются Дворцовая и Университетская набережные.

Дворцовая набережная расположена на левом берегу Невы, по соседству с Адмиралтейской улицей и улицей Кутузова. Ее протяженность - 1,6 километра.

Здесь находятся Эрмитаж, в том числе и Зимний дворец, Мраморный дворец, где сегодня расположен Русский музей, главный вход в Летний сад, городской причал.

Университетская набережная находится на Васильевском острове между Дворцовым и Благовещенским мостами. Ее протяженность - 1,2 километра.

На Университетской набережной не менее знаменитые здания - Кунсткамера с коллекцией диковин, собранных Петром I, дворец А.Д. Меншикова, Академия художеств и знаменитые скульптуры львов. Есть предание, что они способны исполнять желание. Но всех туристов просят беречь львов, они сделаны из хрупкого материала.

Невский проспект, стрелка Васильевского острова

Конечно, невозможно в белые ночи не погулять по Невскому проспекту. Он тянется от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры, длина - 4,7 километра.

Самые главные достопримечательности Невского проспекта - Казанский собор, дом Зингера, Гостиный двор, множество дворцов, связанных с историей императорской России.

Еще одно место в Петербурге, которое обязательно нужно посетить - стрелка Васильевского острова. Она расположена на пересечении Невы и Малой Невы и во времена императора Петра I была почти центром города.

Здесь находятся знаменитые Ростральные колонны, здание Биржи и Кунсткамера. Отсюда открываются живописные виды на Петропавловскую крепость и Дворцовый мост.

Петергоф, Царское Село, обзорные крыши

В белые ночи обязательно стоит побывать и в знаменитых пригородах Санкт-Петербурга - Петергофе и Царском Селе.

Петергоф часто называют русским Версалем. Здесь находится дворцовый комплекс, парки, фонтаны, павильоны. Среди них - Большой дворец с интерьерами XVIII века.

Нижний парк со знаменитым фонтанным комплексом. Самый известный фонтан - "Самсон, разрывающий пасть льву".

Царское Село расположено в городе Пушкин. Главная достопримечательность - Екатерининский дворец в стиле барокко. Тут же Янтарная комната, известная как "восьмое чудо света". Она была утеряна во времена Второй мировой войны, но полностью восстановлена и открыта для посещения.

Полюбоваться Петербургом в период белых ночей можно и с крыш. Наиболее популярные места:

Крыша лофт-проекта "Этажи": открывается вид на Лиговский проспект, видны купола Исаакиевского и Владимирского соборов;

Крыша Hi-Hat на крыше пятиэтажного дома на Аптекарском проспекте: виден Ботанический сад и центр Санкт-Петербурга;

Крыша "Космос" на высоте шестого этажа: видна Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, "Спас на Крови":

Крыша дома Зингера: открывается вид на Казанский и Исаакиевский соборы, Невский проспект.

Но нужно помнить, что самовольное посещение крыш без согласования с собственниками запрещено.

Петрозаводск и Карелия

Белые ночи в Карелии более продолжительные. Они длятся с 26 мая по 17 июля. И здесь также можно увидеть много интересных достопримечательностей, полюбоваться озерами, островами, шхерами.

Белые ночи на берегу Онежского озера

Белыми ночами в Карелии лучше всего любоваться на берегу одного из крупнейших озер Европы - Онежского, ведь республика находится на широтах, близких к Полярному кругу.

Пик белых ночей приходится на середину июня, время солнцестояния. И над озером ночь превращается в легкий закат, который переходит в рассвет. Непередаваемое зрелище. А вот к концу июля ночи начинают темнеть, к середине августа от белых ночей ничего не останется.

Некоторые особенности белых ночей на берегу Онежского озера: небо и вода сливаются, отражая сияние не заходящего солнца.

Фестиваль "Созвучие белых ночей"

В период белых ночей в Петрозаводске проходит ежегодный ландшафтный фестиваль "Созвучие белых ночей". В это время скульпторы выставляют свои произведения на суд зрителей. Они их делают из дерева и гранита.

Экскурсии на остров Кижи

Нельзя составить впечатление о Карелии, не побывав на острове Кижи. Прежде всего, стоит взглянуть на архитектурный ансамбль Кижского погоста. Он состоит из двух церквей и колокольни и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Конечно, нужно увидеть шедевр деревянного зодчества - Церковь Преображения Господня, построенную в 1714 году. Внутри находится резной золоченый иконостас со 111 образами.

Шатровая колокольня - архитектурный памятник XIX века. Во время экскурсии можно подняться на колокольню и с 30-метровой высоты полюбоваться старинными кижскими храмами.

На острове Кижи стоит посмотреть и деревню Ямка. Крестьянские дома стоят прямо у воды, во многих живут сотрудники музея.

Поездка на ретропоезде "Рускеальский экспресс"

В Карелии в период белых ночей необходимо увидеть еще одну достопримечательность - Горный парк "Рускеала". А вот доехать до него можно из города Сортавала на фирменном ретропоезде "Рускеальский экспресс".

В его составе от пяти до семи вагонов - купейные ретровагоны с местами для сидения и вагоны-рестораны. Они синего цвета, выполнены в стилистике конца XIX - начала XX века, имитируют обстановку железнодорожных вагонов времен Российской империи.

Время в пути - один час, поезд идет со скоростью от 40 до 60 километров в час.

Первый рейс ретропоезд совершил 1 июня 2019 года. Поезд состыкован по расписанию со скоростным электропоездом "Ласточка" Санкт-Петербург - Сортавала.

Архангельск и Соловецкие острова

Белые ночи в Архангельской области длятся до 80 дней. И здесь также можно увидеть много интересного.

Прогулки по Северной Двине и речные круизы

Чтобы полюбоваться белыми ночами в Поморье, можно приобрести прогулки на теплоходах и речные круизы по Северной Двине.

Прогулки:

Архангельск - Кегостров, открывается прекрасный вид на центр города;Архангельск - Соломбала, теплоход проходит вдоль исторической части города, островного района Соломбала, где работали первые в России государственные судоверфи, заложенные Петром I.

Круизы:

Тур "Белая ночь на Северной Двине", продолжительность четыре дня, проходит от Архангельская до Северодвинска и обратно;Тур "Летнее путешествие к Белому морю" по историческому руслу Северной Двины.

Соловецкие острова - одно из самых красивых мест белых ночей

Конечно, нужно обязательно побывать в белые ночи на Соловецких островах. Здесь есть несколько замечательных объектов:

Соловецкий монастырь. Белокаменная обитель XV века, главный храм которой - Спасо-Преображенский собор - относится к XVI веку.Секирная гора. Во времена ГУЛАГа здесь был устроен штрафной изолятор для заключенных-мужчин. На вершине горы - смотровая площадка с видом на Савватиеву пустынь и Белое море.Макарьевская пустынь и ботанический сад. На искусственных террасах, созданных монахами, растут сибирский кедр, маньчжурский орех, амурский бархат и другие растения.Филипповские садки. Система дамб, отделяющая залив от открытого моря, чтобы хранить запас пойманной рыбы.Большой Заяцкий остров. Здесь можно увидеть настоящую тундру: невысокие кривые березки, мелкую растительность. На острове находятся и каменные лабиринты.

Особая атмосфера: монастырские комплексы и природа Русского Севера

На Соловках расположены монастырские комплексы - Спасо-Преображенский монастырь, Соловецкая крепость, скиты и пустыни. Монастырь основали в XV веке преподобные Савватий и Герман.

Крепость была построена в 1582-1594 годах и имела восемь каменных башен и 10 ворот. Она отражала нападения шведов и англичан четыре раза, вплоть до середины XIX века.

И сегодня эта крепость с каменными башнями и воротами, толстенными стенами по-прежнему демонстрирует мощь и силу. Все это созвучно с северной природой - суровыми зимами, неласковым и капризным летом, но великолепной природой в сезон белых ночей.

Выборг

Выборг - средневековый город, сохранивший атмосферу европейских средневековых улочек. В городе много старинных зданий и улиц, покрытых брусчаткой.

В сезон белых ночей Выборг особенно красив, словно отражается розовым цветом в глади залива.

Набережные Выборгского залива и старый город

В старом городе расположен средневековый замок. Это исторический памятник, на территории которого несколько музеев, а в центре - башня святого Олафа. В свое время она была самой высокой в Скандинавии.

Здесь и самый старый жилой дом в России - "Дом горожанина".

Белыми ночами можно любоваться с набережных Выборга. Их несколько: 40-летия ВЛКСМ, 30-го Гвардейского корпуса и Большого ковша.

Атмосфера "северной Европы" в России

Выборг называют городом контрастов. Здесь гармонично соединяются островки разных культур: шведской, финской, русской. Рядом с православными храмами соседствуют синагоги, католические и лютеранские церкви.

Изначально поселение основано как город-крепость на границе между Швецией и Россией. Архитектура двух стран в Выборге сохранились по сегодняшний день.

Мурманск и Кольский полуостров

Сезон белых ночей в Мурманске длится примерно с 1 по 20 мая. Потом он плавно перетекает в полярный день, когда солнце вообще не заходит. С 22 июля по 12 августа - вторая череда белых ночей. Столько же белых ночей и на всем Кольском полуострове.

Белые ночи, переходящие в полярный день

Особенность белых ночей в Мурманске в том, что они где-то с 20 мая плавно переходят в полярный день, который длится два месяца.

Полярный день - природное явление, при котором Солнце не опускается за горизонт 24 часа.

У полярного дня нет установленного ежегодного расписания: даты его начала и окончания меняются от года к году и зависят от точного местонахождения и высоты наблюдателя, рельефа.

Самый долгий полярный день наблюдается на полюсах - более 6 месяцев. На Северном полюсе это примерно 190 дней с 19 марта по 25 сентября, на Южном - 184 дня с 21 сентября по 23 марта.

В России полярный день наступает в городах Мурманской области.

Лучшие точки наблюдения:

Набережная у Морского вокзала. Полноценной морской набережной в Мурманске нет. Портовые сооружения занимают всю прибрежную городскую территорию. Набережной можно назвать небольшую часть - площадь у Морского вокзала, здесь стоит ледокол "Ленин". И отсюда действительно очень хорошо наблюдать за белыми ночами и полярным днем.

Мемориал "Защитникам Заполярья". В Мурманске есть еще одно замечательное место, откуда можно любоваться белыми ночами. Это мемориал "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны". Его еще называют "Алешей" - монолитная фигура солдата в плащ-палатке и с автоматом. Он стоит на сопке Зеленого мыса, возвышается над городом и Кольским заливом на 173 метра. Высота постамента - 7 метров, статуи - 35,5 метра.

Популярные маршруты: Териберка, Хибины, Кольский залив

Териберка - село в Кольском районе Мурманской области, центр одноименного сельского поселения. Название село получило по одноименной реке Териберке, которая, по одной из версий, восходит к устаревшему названию Кольского полуострова - Терь. Териберка стала известна после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан".

Основные достопримечательности - Природный парк "Териберка" с гнездовьями редких видов птиц, Секретарское озеро и Батарейский водопад.

Пляж "Яйца дракона" - берег недалеко от Секретарского озера покрыт крупными округлыми валунами, похожими на яйца мистического животного.

Белые ночи хорошо наблюдать в Хибинах. Это горный массив в центральной части Кольского полуострова за Полярным кругом. Его геологический возраст - около 350-380 миллионов лет, старейшая горная цепь в России.

Кольский залив - узкий залив-фьорд Баренцева моря на Мурманском берегу Кольского полуострова. Длина - 57 километров, ширина - около семи. Глубина у входа - 200-300 метров.

Якутск и Сибирь

Белые ночи на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири

Не обошли вниманием белые ночи Якутск и Сибирь. Чем севернее регион, тем светлее ночи и длиннее период. В Сибири ночи более ясные. Пик белых ночей приходится на день летнего солнцестояния, который в Северном полушарии наступает 20-21 июня.

В период белых ночей в некоторых городах Сибири можно прогуляться по городам. В Магадане, например, есть даже набережная Белых ночей.

Сколько длится явление в Якутии

Белые ночи в Якутске наступают в период летнего солнцестояния, обычно с конца июня до начала июля. В это время солнце заходит ниже горизонта, но не уходит полностью, создавая яркий свет.

Почему ехать стоит именно летом

Чтобы увидеть белые ночи в Якутске, надо ехать туда летом. Можно до позднего времени смотреть деревянные дома исторического квартала "Старый город", окрестности со смотровой площадки на Чочур-Муран - самой высокой сопке Якутска. Она достигает 192 метров.

А еще в Якутске в период белых ночей проходит национальный Ысыах - традиционный праздник лета. Его отмечают 21 июня, в день летнего солнцестояния. Здесь показывают национальные обряды, можно попробовать блюда местной кухни, посмотреть соревнования по якутской борьбе, поднятию и переносу камня.

Топ-10 городов и мест России для наблюдения белых ночей

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге белые ночи длятся с 11 июня по 2 июля. Самая короткая белая ночь в Санкт-Петербурге каждый год наступает с 21 на 22 июня. Она длится 5 часов 12 минут. Во время белых ночей в городе проводят фестивали и праздники. Петрозаводск. В Петрозаводске период белых ночей наступает с 26 мая по 17 июля. В это время можно полюбоваться Кижами, съездить в Горный парк "Рускеала", погулять по набережной Онежского озера. Архангельск. В Архангельске белые ночи наступают с 13 мая и длятся до 31 июля. Особой популярностью пользуются прогулки на теплоходах по реке Северная Двина. Соловки. На Соловках увидеть белые ночи также можно с 13 мая по 31 июля. Сюда ходят круизные теплоходы. Во всей своей красе предстанет Соловецкий монастырь, а также сохранившиеся объекты времен ГУЛАГа. Выборг. Белые ночи в Выборге можно наблюдать с конца мая по середину июля. В это время средневековый город особенно красив со своей сохранившейся архитектурой, мощеными мостовыми, замками. Мурманск. Сезон белых ночей в Мурманске делится на два этапа. Первый - с 1 по 20 мая. Потом он плавно перетекает в полярный день, когда солнце вообще не заходит. С 22 июля по 12 августа - вторая череда белых ночей. В эти месяцы почти круглосуточно в городе может светить солнце. Вологда. Начало белых ночей в Вологде можно увидеть уже в мае. А самые длинные и светлые белые ночи в Вологде наблюдаются с 11 июня по начало июля. В это время особенно популярен Вологодский кремль - территория построек XVI-XIX веков, которые начинал еще Иван Грозный. Стоит посмотреть и Музей кружева, познакомиться с историей народного рукоделия с конца XIX века до наших дней. Череповец. Череповец находится в 136 километрах от Вологды. Поэтому период белых ночей здесь такой же - с 11 июня по 2 июля. Хотя это крупный металлургический центр России, Череповец входит в перечень исторических городов. И в белые ночи можно составить пешеходный маршрут по историческому центру в районе Советского проспекта и вдоль набережной в месте слияния двух рек - Шексны и Ягорбы. Якутск. В Якутске белые ночи наблюдаются с июня до середины июля. Солнце опускается ниже горизонта, но не заходит. Лучше всего наблюдать это явление со смотровой площадки на Чочур-Муран - самой высокой сопке Якутска. Норильск. В Норильске белые ночи проходят в два периода по 23 дня: с 26 апреля по 19 мая и с 25 июля по 17 августа. В городе в это время проходил фестиваль "Полночь".

Советы туристам

Лучшее время для поездки: середина июня

Лучшее время для поездки во все города, где наблюдаются белые ночи, это конечно же середина июня. Это дни самого пика белых ночей, погода хорошая, территория прогрелась, дождей нет.

Что взять с собой:

Теплую одежду (ночью может быть прохладно). Северные территории России довольно капризны климатически. Днем светит солнце, а к вечеру холодает. Поэтому, отправляясь в города, чтобы увидеть белые ночи, обязательно стоит захватить и теплую одежду.

Фотоаппарат для длинных экспозиций. Чтобы запечатлеть всю красоту белых ночей, особенно если вы собираетесь смотреть на них во время водных прогулок, обычной камеры на телефоне недостаточно. Надо захватить фотоаппарат для длинных экспозиций. Тогда у вас на память останутся шикарные снимки белых ночей.

Солнцезащитную маску для сна. Во время белых ночей постоянно светло. Спать сложно. Так что берите с собой и маску для сна.

Как забронировать жилье и экскурсии заранее

Чтобы увидеть белые ночи, стоит заранее спланировать свою поездку. Сначала забронировать жилье. В эти периоды спрос на такие города как Санкт-Петербург, Петрозаводск, Выборг особенно велик в самый разгар сезона. Для этого стоит зайти на сайты бронирования жилья города, который решили посетить, и выбрать нужный вариант - квартиру или отель.

Например, в Санкт-Петербурге период белых ночей - самый популярный сезон для туризма, поэтому жилье лучше бронировать за 2-3 месяца до поездки, а в пик сезона - за 4-6 месяцев.

Чем дополнить поездку: круизы, фестивали, прогулки по историческим центрам

Надо позаботиться заранее и о билетах на экскурсии и фестивали, если вы планируете их посетить. Например, прогулка по крышам домов Санкт-Петербурга. Это экскурсия в небольшом формате, поэтому нужно купить билеты заранее. В каждом городе есть экскурсионные агентства, где их можно заранее приобрести в электронном виде.

Если речь идет о полноценных круизных поездках на теплоходах, то билеты стоит приобрести заблаговременно - за несколько месяцев. Если вы хотите в том же Санкт-Петербурге или в Архангельске совершить обычную водную прогулку, то в таком случае билет можно приобрести сразу, на причалах.

Часто задаваемые вопросы

В каких городах России бывают белые ночи?

Белые ночи бывают в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске, Выборге, Вологде, Череповце, Якутске, Норильске.

Когда начинаются и заканчиваются белые ночи в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге белые ночи длятся с 11 июня по 2 июля.

Чем белые ночи отличаются от полярного дня?

Белые ночи - это сумерки, а полярный день - полное отсутствие захода солнца. Эти явления отличаются также географией и продолжительностью.

Какие фестивали проходят во время белых ночей?

Самые популярные фестивали проходят в Санкт-Петербурге. Это "Алые паруса", праздник выпускников, театральный фестиваль "Звезды белых ночей" и джазовый фестиваль "Свинг Белой ночи".

Где самые красивые виды на белые ночи?

В каждом городе, где наблюдаются белые ночи, есть красивые места. Но, конечно, самыми живописными видами славится Санкт-Петербург. Здесь природная красота - розовые закаты над Финским заливом накладываются на величественный архитектурный стиль города Петра Великого, разведенные мосты.

Можно ли увидеть белые ночи в Москве или Сочи?

В Сочи точно никогда не увидеть белых ночей, так как город находится в южных широтах. Здесь наоборот слишком темные ночи.

В Москве тоже не бывает белых ночей. Это связано с географическими координатами города - Москва находится на широте, где такие периоды невозможны - 55,45° северной широты. Единственное, что можно увидеть, - более светлые ночи с 20 мая по 10 августа.

Сколько длятся белые ночи в разных городах (Питер, Мурманск, Архангельск, Якутск)?

Белые ночи в разных городах длятся по-разному:

В Санкт-Петербурге - 22 дня,

В Петрозаводске - 52 дня,

В Мурманске, с учетом двух периодов - порядка трех месяцев,

В Архангельске - 80 дней,

В Якутске - с середины мая до середины августа.

Заключение

Итак, что же такое белые ночи? Это природное явление, при котором ночь не становится по-настоящему темной. Вечерние сумерки переходят в утренние, и даже в полночь на улице остается достаточно светло. Правда есть территории, в которых сумерек и не бывает, потому что белые ночи плавно переходят в полярный день.

Продолжительность белых ночей зависит от географической широты. В некоторых городах белые ночи длятся от 20 дней до трех месяцев.

Белые ночи - удивительное явление, которое стоит увидеть. Для этого нужно запланировать летнюю поездку в один городов, где они наблюдаются.