Три региона Центральной России популярны у любителей оздоровительного туризма

Три региона Центральной России стали одними из самых популярных направлений оздоровительного туризма, а в пяти субъектах аналитики обнаружили самые низкие цены на ночевки в санаториях.

© Российская Газета

Исследование о популярности оздоровительного туризма провела компания "Яндекс Путешествия". В его основу лег анализ обезличенных данных по бронированиям санаториев на сентябрь - ноябрь 2025 года.

В десятку наиболее популярных направлений вошли три региона Центральной России. Наибольший интерес у желающих оздоровиться туристов традиционно вызывают южные регионы - Краснодарский и Ставропольский края, Крым. На четвертом месте расположились Москва и Московская область.

В середине топ-10 оказались Ивановская и Костромская области, на девятом месте - Воронежская. Самые дешевые санатории - ивановские: в среднем одна ночь в них стоит 4335 рублей, а бронируют их, как правило, на три дня. В Воронежской области средняя стоимость ночи одна из самых высоких - 13960 рублей (выше только на Ставрополье, 15645 рублей), а в среднем в местных санаториях останавливаются на четыре дня. Чуть меньше цена на костромских оздоровительных объектах: 12990 рублей (это третье место среди 10 регионов), но бронируют их всего на два дня.

Ивановская область вошла и в десятку самых выгодных для оздоровительного туризма регионов. Дешевле, чем там, отдыхающие могут остановиться только в пензенских санаториях, где средняя цена за ночь составляет 3900 рублей.

В топ-10 выгодного оздоровительного туризма вошли еще четыре региона Центральной России. Во Владимирской области ночь в санатории обойдется в 4400 рублей (третье место), в Тверской - в 5030 (четвертое), в Брянской - в 6000 (шестое), в Тамбовской - в 6610 (седьмое).

Причиной такого дешевого отдыха аналитики компании назвали хорошую транспортную доступность регионов: перелеты не нужны, добраться до места проще на поезде или автомобиле.