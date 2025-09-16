«Не поверила, что это Россия». Блогершу поразил скрытый курорт в Приморье

На карте России еще остаются уголки, которые способны удивить даже опытных путешественников. Один из таких курортов находится на Дальнем Востоке – и по уровню природной красоты не уступает популярным зарубежным направлениям.

© РИА "ФедералПресс"

«Добраться туда действительно непросто. Но ведь и в Сочи, и в Крым лететь тоже не так быстро, а стоимость билетов и жилья в сезон уже давно превысила разумные пределы. Тем удивительнее, что в этом регионе почти не бывает аншлагов, хотя природа ничуть не уступает иностранным курортам», – рассказала блогер Елена, автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия».

Как рассказала женщина, она и представить не могла, что это место расположено в России. По ее словам, ранее она считала, что комфортно отдохнуть на море возможно лишь в Крыму или Краснодарском крае. Однако поездка в Приморский край изменила ее представления: здесь – живописные пляжи, чистое море и минимум туристов.

Климат здесь теплый, лето солнечное, а жара смягчается близостью моря. Купальный сезон продолжается до второй половины сентября. Приморье встречает гостей десятками бухт с бирюзовой водой, белым песком и зелёными склонами – пейзажи, по словам блогера, напомнили ей Турцию и Таиланд.

Особую популярность у туристов получила Ежовая бухта, где можно наблюдать за морскими ежами в их естественной среде. Водное дно прозрачно на несколько метров, и в солнечную погоду море окрашивается в яркий тропический оттенок.

На курорте – разнообразие пляжей: от песчаных с пологим заходом до диких галечных, где любят отдыхать серферы и любители палаточного туризма. Многие из них доступны бесплатно, без шлагбаумов и платных проходов – что уже редкость даже для российских курортов. Для комфортного отдыха можно выбрать отели или современные глэмпинги с видом на море.

Гастрономическая сторона поездки также приятно удивляет: в Приморье можно попробовать свежие морепродукты – устриц, мидий, морских ежей и кальмаров по доступным ценам. Как отмечает блогер, для большинства регионов России такие деликатесы – роскошь, а здесь это часть повседневного меню.

Оказалось, что на Дальнем Востоке есть место, способное конкурировать с Мальдивами – только без многочасовых перелетов и виз. Приморский край уверенно набирает популярность среди тех, кто ищет аутентичность, тишину и первозданную природу.

Напомним, в Приморье наступило бабье лето. Несмотря на то, что по утрам уже свежо, туристический сезон в регионе не заканчивается. Многие до сих пор едут в регион, чтобы покупаться в море.