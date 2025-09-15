В Москве назревает катастрофа с отелями

Один из крупных гостиничных комплексов Москвы – «Измайлово» – предупредил турагентов в рассылке, что на осенние каникулы, которые в этом году пройдут с 3 по 10 ноября, в некоторых корпусах объявлен стоп-сейл, и посоветовал поторопиться с заказом.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, уже сейчас нельзя забронировать некоторые номера в «Дельта Измайлово» 4*. Там с 3 по 7 ноября распродан самый популярный вариант – стандарты с двумя кроватями. Такая же картина и в отеле «Гамма» 3*.

Впрочем, если не привязываться к местоположению, то выбор ещё есть. На период с 1 по 8 ноября (7 ночей) можно забронировать 3*-ный «Ибис Октябрьское поле» за 30 тыс. руб. на двоих, или «Cosmos Smart Дубининская» за 47 тыс. Среди 4* вариантов доступны «Mercure Павелецкая» (49 тыс. руб.), «Азимут Сити Отель Олимпик» (50 тыс.), «Новотель Москва Сити» (74 тыс.).

В Подмосковье ещё можно заказать проживание в «Русские сезоны. Пересвет» (от 60 тыс. руб. в комфорт-отеле) с завтраками или в Les Art Resort (176 тыс. руб.) с полным пансионом.

Для тех, кто собирается в столицу с детьми, приведем цены на популярные развлечения. Стандартный билет в «Остров мечты» на одного обойдется в 2100 руб., семейный на троих – в 5900. Билет в Москвариум в будние дни на взрослого можно купить за 1800 руб., на ребенка – за 1000.

Ранее TourDom писал, что в летнем сезоне гостиницы Москвы и Подмосковья недосчитались туристов: по данным Travelline, в июле они недополучили от 8 до 23% от загрузки 2024 года.