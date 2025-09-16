Горнолыжные курорты перетянули на себя часть турпотока с Анапы

Россияне все чаще выбирают отдых в горах даже после окончания зимнего отдыха, а в этом году горнолыжные курорты смогли перетянуть на себя небольшую часть турпотока с Анапы. По мнению экспертов, горнолыжные курорты активно борются за статус всесезонных, чтобы привлекать туристов круглый год.

Всего в этом межсезонье более 500 тыс. туристов побывали летом на курортах Кавказа, в некоторых сезон еще идет, сообщает Минэкономразвития. В целом в России из более чем 145 горных курортов 68% работают в межсезонье. Согласно подсчетам Strategy Partners, самым популярным курортом остается горный кластер Сочи. Как отмечают представители группы компаний Mantera, члены Ассоциации туроператоров России (АТОР), по количеству туристов летний сезон в "Красной Поляне" уже сравним с зимним и сейчас курорт позиционирует себя как "всесезонное направление".

На втором месте с точки зрения привлекательности для туристов в межсезонье, судя по комментариям туроператоров и экспертов, стоит "Архыз". По словам экспертов национального туроператора "Алеан", члена Российского союза туриндустрии, в этом году часть жителей Краснодарского края, выбирая направление для коротких поездок выходного дня, переориентировалась с Анапы на "Архыз". Также это направление стало больше интересовать жителей других южных регионов, туроператор фиксирует рост интереса к курорту в межсезонье на 27%.

Отдыхающие активно бронируют новинки этого года. Так, например, высоким спросом пользуется первый и пока единственный отель курорта, работающий по системе "все включено". Также востребованы открывшиеся в 2025 году четырех- и пятизвездный отели (тип питания - завтраки), рассказали в компании.

Курорт перешел на всесезонный формат около двух лет назад, при этом цены на проживание в отелях в летние месяцы более демократичны по сравнению с горнолыжным сезоном, рассказал "РГ" гендиректор курорта "Архыз" Роман Киранчук.

"Мы внимательно подошли к программе летних сервисов и услуг, которые могли бы заинтересовать нашу целевую аудиторию: это, как правило, активные спортивные молодые люди и семьи с детьми. После закрытия зимнего сезона на курорте "Архыз" уже доступны возможности для высокогорного глемпинга, прогулок по экотропам - их у нас уже больше 40 км, экскурсий по историко-культурным и природным локациям и, конечно, активного отдыха (маунтинбайки, верховая езда и так далее)", - рассказывает он.

В большинстве отелей на курорте есть своя спа-зоны, открытые и закрытые бассейны, добавил он.

Бронзовый призер соревнований за звание главного всесезонного горного курорта страны - это "Манжерок".

"Спрос на "Манжерок" летом у нас ураганный. И может превысить зимние объемы", - говорит директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В "Алеане" отмечают, что открытие аэропорта в Архызе (как ожидается, он примет первых пассажиров в 2029 году) поможет значительно увеличить турпоток и привлечь в Карачаево-Черкесию больше туристов из разных регионов страны.

Рост интереса к горнолыжным курортам Кавказа в компании связывают с несколькими факторами.

"Значительное расширение номерного фонда курортов, растет число отелей с развитой инфраструктурой, спа-комплексами, питанием, объектов высокого уровня", - рассказали в компании.

Также растет запрос на прохладное лето, особенно среди тех, кто плохо переносит жару. Влияет и растущий запрос на релакс-туры в межсезонье.

"Благодаря появлению новых отелей высокого уровня горы теперь ассоциируются не только с лыжным спортом или походами, но и с релакс-турами - короткими поездками для тех, кто не интересуются активным времяпрепровождением, но хочет побывать в живописном месте, выспаться, провести время в спа, бассейне с видом на горы", - отметили в "Алеане".

При этом, говоря о ценах, туроператор отметил, что стоимость летнего отдыха на Кавказе выросла на 10-15% относительно прошлого года.

"Летом в Домбае и Архызе проживание в отеле эконом-уровня обходилось в сумму от 5 тыс. рублей в сутки с завтраками на двоих, в объектах среднего уровня - от 7-8 тыс. рублей, в объектах высокого уровня - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В среднем этим летом неделя проживания в Архызе в отеле с завтраками обходится двум туристам в 40 -50 тыс. рублей, так что с точки зрения цен направление можно отнести к бюджетным", - добавили в компании.

При этом на зиму 15% горнолыжных туров уже забронировано, это на 18% выше показателей 2024 года, рассказывает коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус. Более 30% мест на период с 28 декабря 2025 года по 8 января 2026 года уже занято, это на 15% превышает прошлогодние значения, хотя до праздников еще четыре месяца, отметил эксперт.