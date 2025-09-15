Названа популярная достопримечательность в Нижнем Новгороде

Нижегородский кремль с начала 2025-го посетили 600 550 человек.

Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в Министерстве культуры Нижегородской области.

Летний сезон в музее-заповеднике «Нижегородский кремль» действует с апреля по сентябрь. За этот период в 2024 году его посетили 427,4 тыс. гостей. В основном это туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Екатеринбурга, Иваново, а также из Белоруссии и Китая.

Ранее в музее сообщили, что круговой маршрут по боевому ходу стены Нижегородского кремля закроется на зиму 5 ноября.