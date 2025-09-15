Стало известно, сколько отдохнуло россиян в Крыму за 2025 год

Крым принял 5 млн 321 тыс. туристов в период с января по август 2025 года.

© РИА Новости

Прирост туристического потока к 2024 году составил 16%, отметил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук в эфире телеканала «Крым 24».

«Я думаю, плановый показатель, который мы планировали в республике, — 7 млн, мы преодолеем. Напомню, в 2024 году это было 6 млн 60 тыс. наших гостей», — констатировал он.

Тихончук также уточнил, что 63% приезжих прибыли через Крымский мост, 23% — по железной дороге, а ещё 16% — через исторические регионы.

Ранее министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий заявил, что номерной фонд в гостиницах и отелях Крыма забронирован в среднем на 68% в сентябре 2025 года.