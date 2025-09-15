Херсонская область может предоставить Белоруссии побережье для санаториев

Власти Херсонской области могут предоставить белорусской стороне часть побережья с целью строительства там санаториев. Об этом заявил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"В Херсонской области есть побережья двух морей - Азовского и Черного. Это прекрасные места для отдыха - заповедники, термальные источники. Мы говорили про восстановление всей этой системы отдыха, санаторно-курортного лечения", - цитирует его агентство БелТА.

По словам главы региона, Херсонская область готова предоставить белорусам места для отдыха. "Даже говорили [про такую] возможность: передадим часть побережья, чтобы Беларусь там построила свои базы, санатории, которые будут полезны жителям Беларуси", - пояснил он.

Сальдо отметил, что Херсонская область - это аграрный регион и сейчас требуется обновление парка сельскохозяйственной техники. Он указал, что большая часть такой техники в области была произведена на Западе. "Сейчас эта техника почти не работает, потому что нет запчастей. Мы рассчитываем восстановить кооперацию с белорусскими предприятиями", - подчеркнул глава региона.

Он также обратил внимание на белорусские калийные удобрения, которые нужны аграриям Херсонской области. "Это то, чем Беларусь может обеспечить Херсонскую область и наших аграриев", - указал Сальдо.