Житель Сызрани поделился впечатлениями после отпуска в Крыму. По словам мужчины, отдых прошел в постоянном напряжении и стрессе.

В первую очередь россиянин рассказал о мерах безопасности, которые действуют на полуострове и могут помешать планам отдыхающих.

Собеседник портала «Маленькая Сызрань» рассказал, что почти ежедневно слышал сирены и предупреждения о воздушной опасности, работу систем противовоздушной обороны. Дополнительным неудобством стали ограничения на посещение пляжей. Так, мужчина не смог попасть на популярный участок побережья вблизи Ялты из соображений безопасности.

В дополнение россиянина расстроили высокие цены в кафе и ресторанах. Отдельно он указал на сложности передвижения. Например, поездка через Крымский мост может занять несколько часов из-за проверок транспорта.

Помимо прочего турист пожаловался на холодное море, хотя отметил мягкий климат и природные пейзажи.

Ранее эксперты рассказали, что осенью Крым станет одним из самых популярных направлений для одиночного отдыха.

А Туапсе назвали самым бюджетным направлением в бархатный сезон.