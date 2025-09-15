«Улицы как в Европе»: тревел-блогеры описали отдых на российском курорте

Тревел-блогеры отдохнули на российском курорте Алупка в Крыму и описали его фразой «улицы как в Европе». Своими впечатлениями они поделились в личном блоге «Покажи мир | Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

Путешественники отметили, что в городе появились новые парки, а исторический центр обновился и стал выглядеть эстетичнее.

«На пляже расположили навесы и шезлонги, построены раздевалки и душевые кабины, туалеты, проведено современное освещение, организованы прогулочные зоны», — говорится в материале.

Также они раскрыли бюджет на отдых в Алупке. Гостевой дом можно снять за 2,5 тысячи рублей в сутки, а обед или ужин обойдутся в 1,5-1,8 тысячи рублей на двоих.

Ранее эти же блогеры попробовали еду кочевников в Калмыкии и описали ее фразой «гостям может стать плохо». В материале говорится, что указанные блюда не отличались содержанием большого количества продуктов и придумывались для насыщения организма в условиях жизни в бескрайней степи.