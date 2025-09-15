В Карелии построят новый туробъект

Инвестор вложит более 200 миллионов рублей в создание масштабного туристического комплекса «Рускеальское зазеркалье» в Сортавальском округе Карелии. Проект включает гостиницу на 320 мест, визит-центр, кафе и развитую инфраструктуру для активного отдыха.

В Карелии стартует масштабный туристический проект «Рускеальское зазеркалье» с инвестициями превышающими 200 миллионов рублей. Инициатором выступила компания «Центр Спортивного Туризма Рускеала», уже имеющая успешный опыт работы в регионе с прибылью 81,5 миллиона рублей в 2024 году.

Проект предусматривает создание современной рекреационной зоны near поселка Рускеала, включая четырехэтажную гостиницу на 320 мест со спа-центром, визит-центр, кафе и благоустроенный кемпинг.

Инфраструктура комплекса будет ориентирована на активный отдых: появятся новые пешеходные, велосипедные и лыжные маршруты, пункты проката спортивного оборудования, смотровые площадки и зоны отдыха. Проект проходит экспертную проверку, решается вопрос подключения к газовым коммуникациям. Завершение строительства запланировано на 2030 год.

Локация выбрана не случайно — комплекс расположится вблизи ключевых достопримечательностей Карелии: горного парка Рускеала и водопадов Рюмякоски и Ахинкоски. Это позволит создать единый туристический кластер и, по прогнозам инвесторов, привлекать до 200 тысяч гостей ежегодно.

Проект соответствует общей стратегии развития Сортавальского округа, где только за начало 2025 года уже побывало более 1 миллиона туристов. Параллельно в регионе создаются многофункциональные зоны приема гостей и вводятся новые гостиницы — за этот год откроется пять объектов размещения с общими инвестициями свыше 2 миллиардов рублей.