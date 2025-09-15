Эксперт сообщил, как изменились цена на гостиницы в РФ

По данным за январь – август 2025 года гостиничные услуги подорожали на 24% по сравнению с прошлым годом, медианная цена на них составляет почти 8 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

«Гостиничные услуги – медианная цена 7 тыс. 856 руб., на 24% выше уровня прошлого года. Число покупок выше на 18% в сравнении год к году», – сказал Батюшенков.

Он добавил, что рост потребления идет преимущественно на региональном уровне.