Плюсы и минусы поезда Питер-Москва «Красная стрела»

Фирменный поезд вышел на маршрут еще в 1931 году и с тех пор только набирал свою популярность. И он действительно отличается от стандартных «Сапсана» или «Авроры».

© ГлагоL

В купе этого поезда вы действительно можете отдохнуть от всего — вам не придется даже заправлять постель, она будет готова к вашему приходу. К тому же, здесь выдают дорожные наборы из тапочек, зубной пасты, щетки и обувной ложки.

На столе каждого пассажира ждет еще и небольшой набор еды: пара зефирок, питьевое пюре, воды и жвачка. Проводники как в самолете обходят вагоны и узнают, что вы хотите на завтрак.

Сами поезда отличаются чистотой и отсутствием проблемы закончившейся туалетной бумаги или воды. При этом, автор блога «Петров.Путешествия» отмечает, что у пассажиров в верхних полок нет розеток, что немного портит впечатление о 8-часовой поездке за 4500 рублей.

Ранее «ГлагоL» писал о том, как можно добраться до Крымского полуострова с больших комфортом и без сильных ударов по бюджету. Преимущественные варианты — автобус и поезд.