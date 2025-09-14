Города России взаимно улучшат турпоток

По словам Малкова, стороны обсудили лучшие региональные практики и наметили направления для сотрудничества. В числе приоритетов – благоустройство общественных пространств, проектирование территорий, а также развитие внутреннего туризма.

© РИА Новости

«Выпускники Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища составляют костяк офицерского состава. В Рязанской области дислоцируется 137-й гвардейский парашютно-десантный полк, в Псковской – прославленная 76-я дивизия», – отметил Малков.

Ранее стало известно, что в Рязани благоустроят микрорайон Солотча.