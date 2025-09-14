Сколько туристов принял инфоцентр в парке «Зарядье»

Информационный туристический центр в парке «Зарядье» посетили свыше двух миллионов гостей столицы. Теперь он действует в открытом на том же месте многофункциональном пространстве «Матрешка Москвы. Новая точка притяжения». Здесь также планируют проводить культурные и просветительские программы.

«За все время инфоцентр посетили свыше двух миллионов человек. Теперь он будет работать в еще более современном формате — внутри мультимедийного кинетического арт-объекта», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В информационном центре гостей столицы знакомят с достопримечательностями города, афишей мероприятий и полезными сервисами, помогают составить прогулочные маршруты и подобрать интересные экскурсии. Специалисты отвечают на вопросы на четырех языках: русском, китайском, арабском и английском. Желающим предлагают приобрести продукцию сувенирного бренда «Москва».

Популярность этого инфоцентра связана с тем, что парк «Зарядье» в любой сезон посещает много жителей и гостей столицы. Наталья Сергунина подчеркнула, что ежегодно парк привлекает более 12 миллионов человек. В этом году в нем побывали уже 9,5 миллиона гостей, из них 4,8 миллиона — только за лето.

Здесь проводят концерты, выставки, кинопоказы, фестивали, культурные и деловые события мирового уровня. Так, недавно завершилась Московская неделя моды, а в ближайшие дни начнется форум «Облачные города», посвященный будущему мегаполисов БРИКС.

Москва продолжает развиваться как крупный туристический центр. За первую половину года город посетили 12,5 миллиона путешественников — это на два процента больше, чем за тот же период 2024-го. Для гостей столицы работают комфортные отели и гостиницы, современный транспорт и культурные площадки, действует множество пешеходных зон.

С января по июнь выросло количество гостей из государств дальнего зарубежья — этот показатель достиг полумиллиона.

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем Москву комфортной и привлекательной как для жителей, так и для миллионов туристов. “Матрешка Москвы” — новая точка притяжения на карте города, а также символ объединения технологий, инноваций и богатого культурного наследия нашей страны. Проектированием и дизайном уникальной достопримечательности занимались столичные специалисты самых разных профилей. Все основные комплектующие были произведены на московских заводах», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Цифровые сервисы и горячая линия для путешественников

Помимо парка «Зарядье», туристические инфоцентры находятся и в других популярных у путешественников местах, в том числе на Тверской площади, в парке развлечений «Остров мечты», зданиях Северного и Южного речных вокзалов. Чаще всего посетители интересуются такими достопримечательностями, как Красная площадь, ВДНХ, парк «Зарядье», кинопарк «Москино» и Парк Горького. Кроме того, в список популярных запросов входят фестивали и ярмарки, автобусные и речные экскурсии.

Путешественники могут позвонить на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов. На русском и английском языках его операторы объясняют, как оплатить проезд в метро или доехать до аэропорта.

Вся необходимая информация о столице размещена на туристическом портале Discover Moscow. Она представлена на английском и китайском языках. На платформе есть рекомендации и подборки музеев и прогулочных маршрутов, афиша мероприятий и полезные советы для гостей города.

Москва активно развивает национальный туристический сервис Russpass. Здесь собрано около 57 тысяч предложений для путешествий по России, свыше трети из которых относится к столице. С его помощью можно приобрести билеты в музей, на самолет или другие виды транспорта, забронировать жилье, составить культурную и образовательную программу поездки.

