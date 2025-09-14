Маршрут выходного дня: что посмотреть в Никольском-Вяземском

Когда говорят о музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого, первый делом возникает мысль о Ясной Поляне в Тульской области. Между тем в этом же регионе, фактически на границе с Орловской областью, есть ещё одно родовое имение Толстых – Никольское-Вяземское. Принято считать, что именно Никольское-Вяземское описано в романе «Война и мир» как усадьба Ростовых Отрадное. Эти живописные места определённо стоит посетить, а ведёт сюда удивительно красивая дорога. Сегодня мы подробно расскажем про музей-усадьбу Л.Н. Толстого Никольское-Вяземское.

Никольское-Вяземское

Изначально село носило имя Никольское, что по легенде было связано с найденной здесь иконой Николая Чудотворца. Позже к названию добавили Вяземское: в честь первого владельца, князя Фёдора Михайловича Вяземского. С 1747 года владельцем имения стал прадед Льва Толстого князь Николай Иванович Горчаков. В 1797 году, когда его старшая дочь Пелагея вышла замуж за Илью Андреевича Толстого, оно перешло в качестве приданного в собственность молодожёнов. В 1820 году после смерти Ильи Толстого усадьба Никольское-Вяземское перешла за долги в опекунский совет, но в 1824 её выкупил Николай Ильич Толстой – отец писателя. В 1847 году Никольское-Вяземское и деревня Платицыно перешли к брату Льва Толстого Николаю Николаевичу. В 1860 году после кончины Николая Николаевича владельцем усадьбы стал Лев Николаевич Толстой. С 1892 года Никольское-Вяземское перешло к старшему сыну писателя - Сергею Львовичу. Он прожил здесь до 1918-го. В тот год усадебный дом был разграблен и сожжён крестьянами. Сергею Львовичу пришлось переехать в Москву.

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Никольское-Вяземское 290 км пути по Симферопольскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Серпухова, Тулы, Мценска и Орла. А ещё по пути можно заехать в автомузей М. Ю. Красинца в Черноусово. Когда вы свернёте с М-2, вам предстоит проехать ещё 12 километров до усадьбы – это очень живописная дорога, петляющая между полей и лесов. В самом её начале стоит информационная стела, говорящая о том, что вы на верном пути. А уже у самой усадьбы вы увидите стелу с портретами Фета, Тургенева и Толстого. Всего в 25 км от Никольского-Вяземского находится Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново.

Музей-усадьба Толстого в Никольском-Вяземском

После 1918 года имение оказалось в забвении вплоть до 1983 года, когда Тульский машиностроительный завод взял Никольское-Вяземское в подсобное хозяйство. В 1980-е под руководством директора завода были проведены работы по восстановлению и музеефикации родового имения Толстых. В сентябре 1986 года состоялось торжественное открытие воссозданного дома-музея. В 2000-м музей Толстого в Никольском-Вяземском стал филиалом музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В Никольском-Вяземском Лев Николаевич Толстой работал над повестью «Казаки» и романом «Война и мир». Прототипом имения Отрадное, которое принадлежало Ростовым в романе «Война и мир», как раз стало Никольское-Вяземское. А в романе «Воскресение» в описании деревни Паново можно узнать окрестности усадьбы.

Одноэтажный деревянный главный дом с мезонином был воссоздан Тульским машиностроительным заводом. Сейчас здесь размещена экспозиция, посвященная истории рода Толстых в контексте истории России: фотографии и документы, рассказывающие о тех, кто жил в имении, родовое древо, выполненное на стенде из стекла, мебель, книги, картины и т.д.

Слева от главного усадебного дома в тени деревьев стоит памятник Л. Н. Толстому.

Здание администрации музея

В воссозданном бревенчатом флигеле находится здание администрации музея. Здесь можно купить входной билет в главный усадебный дом и заказать экскурсию. Также в этом здании размещается небольшая экспозиция.

Успенская церковь

В 1836 году Николай Ильич Толстой построил в усадьбе храм Успения Божьей Матери. В 1869 году было начато строительство колокольни Успенской церкви и тёплого придела, работы завершились в 1884-м. В 1932 Мособлсовет вынес решение о закрытии Успенской церкви, а колокольню в последующие годы разобрали на кирпич. Усадебный парк и храм серьёзно пострадали в годы Великой Отечественной войны. В 1980-е Успенская церковь была частично восстановлена.

Усадебный парк

Лев Николаевич Толстой разбил в Никольском-Вяземском сад и разводил крупный рогатый скот, овец и пчёл. Сейчас в усадебном парке растут вековые деревья и даже тот самый дуб, который стал прообразом для дуба Андрея Болконского. Гуляя по Никольскому-Вяземскому вы ощутите атмосферу уединения, спокойствия и старинного быта и насладитесь красотой природы.

Поляны, окружающие усадебные здания, приятно радуют глаз ухоженностью и яркими цветочными клумбами.

Купалка на реке Чернь

От усадебного дома к реке Чернь ведут тропинки: сначала через аллеи, потом через поляны, окруженные лесом. По тропинкам можно дойти к воссозданной купалке у поворота реки, где любили купаться жители имения. Вы увидите лестницу, ведущую к воде, и помост над рекой.

Мемориал ВОВ

Рядом со зданием администрации расположен мемориал Великой отечественной войны.

