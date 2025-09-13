Названы семь мест, где осень будет особенно красивой

Ассоциация туроператоров России назвала семь мест внутри страны для путешествий в осенний период. Тех, кто примет рекомендации к сведению, ждут красочные пейзажи, тишина и умиротворение.

В Карелии стоит обратить внимание на гору Паасо. На вершину по лесной тропе можно подняться всего за 15 минут, а оттуда путешественник увидит озеро Хелюля и бескрайние карельские леса. Иногда также можно заметить ретропоезд, оставляющий после себя облако пара и эхо.

В Олонецком районе, вблизи села Видлица, можно полюбоваться Ладогой и ощутить запах смолы. Также можно отправиться на остров Кижи, в мраморный каньон парка «Рускеала» и в заповедник «Кивач».

Алтай будет встречать гостей инопланетной красотой в урочище Кызыл-Чин, одной из самых красивых трасс мира — Чуйским трактом, перевалами Семинский и Чике-Таман, Телецким озером, Гейзерным озером и бирюзовой рекой Катунь.

На Кавказе АТОР предлагает посетить Карачаево-Черкесию: гору Мусса-Ачитара, с которой видно Домбайские горы, Алибекское ущелье и Эльбрус, а также гостиницу «Тарелка».

В Восточной Сибири посещения стоит озеро Байкал, в сентябре-октябре вода в нем становится максимально прозрачной, а лес вокруг — золотым. На острове Ольхон, в Тажеранской степи и у Малого Моря туманы и скалы создают особую атмосферу.

Калининградская область удивит атмосферой Светлогорска и Куршской косой.

Усадьбы Псковской области осенью особенно живописны. Предлагается посетить Михайловское, Петровское и Тригорское.

На Дальнем Востоке захватывающие пейзажи можно наблюдать с мысов Парящей Черепахи и Брюса.

Между тем Крым набирает популярность у одиночных туристов, в десятку популярных направлений вошли сразу четыре города.