Как Анапа изменила туризм в этом году

Во внутреннем туризме мы наблюдаем довольно интересную статистику, непривычную для последних нескольких лет в сегменте организованных с помощью туроператоров поездок. Этим летом в среднем спрос был ниже аналогичного периода прошлого года на 10–13 процентов.

Причин тому несколько. Основная, конечно, это Анапа (у побережья которой зимой произошел разлив мазута. — «ВМ»). Поток на этот курорт, по данным наших аналитиков, упал более чем на 60, местами и на 70 процентов. Вместо этого курорта люди выбирали отдых в ближайших регионах, которые расположены рядом с их родным.

Из-за этого в Краснодарском крае прироста почти нет. В то же время в Калининградскую область, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды (группа курортов федерального значения в Ставропольском крае. — «ВМ»), Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москву с Московской областью турпоток увеличился. Но он все равно не позволил нивелировать существенное падение в Краснодарском крае.

Также хотелось бы выделить топ-5 направлений во внутреннем туризме. На первом месте — все еще Краснодарский край, на втором — Крым, на который спрос увеличился примерно на 40 процентов, несмотря на вопросы с логистикой и обеспечением безопасности. Затем идут Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. Последние вошли в пятерку с довольно интересной динамикой. На Москву и область в сегменте организованного туризма спрос увеличился на 30 процентов относительно лета прошлого года, а на Санкт-Петербург — всего лишь на пять.

На основных направлениях, вошедших в топ-5, стоимость летнего отдыха выросла на 10–25 процентов по сравнению с прошлым годом. В среднем недельный тур по разным направлениям внутри России на двоих стоит порядка 80–100 тысяч рублей без трат на дорогу.

На осень картина тоже нетипичная. По данным на конец августа, бронирования на сентябрь были существенно ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А число бронирований на октябрь и ноябрь — на десять и более процентов выше. То есть бархатный сезон у нас смещается в сторону зимы. Мы объясняем это стоимостью: в сентябре она остается приближенной к летнему сезону, а в последующие месяцы уже падает процентов на 20. Но в целом отдых в бархатный сезон выбирают на восемь процентов меньше людей по сравнению с прошлым годом.