Безопасность старых канаток предложили взять под особый контроль

Ужесточить контроль за старыми канатными дорогами предложили в «Кавказ.РФ» после гибели трех туристов на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии 12 сентября.

«Безопасность и правильная эксплуатация являются базой, без которой все остальное в туризме не имеет смысла», – заявил заместитель гендиректора Хиса Беккаев, ранее возглавлявший этот курорт.

Трагедия произошла на однокресельной канатной дороге на третьей очереди комплекса «Эльбрус Азау», которая поднимается от станции «Мир» до «Гара-Баши» на отметке 3850 м. Ее эксплуатировала частная компания «МКД Эльбрус».

Причиной ЧП стала техническая неисправность: по одной из версий, трос выскочил со своей опоры. В соцсетях эмоционально отреагировали на гибель людей – «сколько можно эту рухлядь эксплуатировать?» «Жесть, я летом ехал на ней, и страшно было, честно говоря, теперь понимаю почему».

Движение на канатке внезапно остановилось около 15 часов – на высоте 10–15 м оказались заблокированными несколько десятков туристов. Судя по видео, многие из них находились над острыми заснеженными камнями, ожидая помощи. Погода на Эльбрусе в это время была скверная: дождь, град, ветер, практически ничего не видно и температура чуть выше нулевой отметки. В таких сложных условиях спасатели снимали людей с канатки.

К 17 часам в республиканском МЧС отчитались о завершении спасательной операции. По отчету в соцсетях, на канатной дороге находились 37 человек – из них 35 были сняты с высоты, еще двое – мужчина и женщина – сорвались и погибли. Однако информация о численности пострадавших оказалась неточной. Позднее при осмотре места происшествия криминалисты из Следственного комитета нашли еще одного погибшего: тело мужчины было обнаружено в небольшом озерце. Всех спасенных туристов обследовали медики. Для уточнения диагноза в республиканскую больницу в Нальчике был направлен один человек, остальным медицинская помощь не потребовалась.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, собирают улики и изучают документацию о техобслуживании канатки.

Ранее TourDom.ru писал, что в Нальчике четверо туристов получили серьезные травмы после обрушения канатной дороги на гору Малая Кизиловка. Из двух десятков находившихся на ней туристов за помощью обратилось 12 человек.