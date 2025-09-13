Россиянам рассказали, куда поехать отдыхать из Краснодара

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» на фоне возобновления работы аэропорта Краснодара в беседе с RT рассказали, куда поехать отдыхать из столицы Кубани.

Краснодар расположен в центре региона, откуда удобно отправляться как к морю, так и в горы, отметили специалисты сервиса.

«Новороссийск — третий по величине город Краснодарского края, расположенный в Цемесской бухте, сочетает портовую атмосферу и курортные черты. От Краснодара дорога сюда займёт около трёх часов. Прогулку стоит начать с набережной Адмирала Серебрякова — главной улицы города, протянувшейся вдоль моря на 2 км. Здесь можно заглянуть в кинотеатр, аквапарк или просто насладиться видом бухты... Главное богатство окрестностей — винодельни. Недалеко находится посёлок Абрау-Дюрсо с заводом игристых вин и дегустационными залами», — рассказали они.

Вторым вариантом назвали Горячий Ключ, расположенный всего в часе езды от Краснодара.

«Более половины территории здесь занимают леса и парки, а мягкий климат и термальные источники сделали Горячий Ключ популярным курортом для отдыха и оздоровления... В окрестностях можно увидеть каскады Каверзинских водопадов или пройтись по подвесному «счастливому мосту» через реку Псекупс. Курорт идеально подойдёт тем, кто ищет сочетание спокойного отдыха и природной терапии», — отметили специалисты.

Помимо прочего, хорошим вариантом может стать Анапа. От Краснодара до Анапы — около 170 км.

«Дорога на автомобиле займёт три часа, также до города курсируют автобусы... В окрестностях доступны прогулки на квадроциклах и сапборды на горных озёрах. Ещё один вариант маршрута — этнографический комплекс «Атамань». Здесь можно увидеть быт казаков, поучаствовать в ремесленных мастер-классах и попробовать блюда кубанской кухни», — напомнили в сервисе.

И конечно, не стоит забывать про Туапсе — дорога займёт около трёх с половиной часов.

«Курорт привлекает туристов зелёной набережной, дельфинарием и аквапарками, а любители активного отдыха отправляются в горные походы — к Орлиным скалам, водопадам Гунай или в сторону Кавказского заповедника... Для семейного отдыха подойдут аквапарк в Лермонтовке и прогулки по Морскому бульвару, где расположены современные кафе и смотровые площадки», — заключили собеседники RT.

Ранее в АТОР заявили, что турпоток на Кубань вырастет на 25% благодаря открытию аэропорта.

В Минтрансе России сообщили, что аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.