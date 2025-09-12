В очередном городе России введут туристический налог

В Тюмени с 1 января 2026 года планируется ввести туристический налог. Об этом стало известно журналистам. Новый сбор коснется всех организаций и физических лиц, которые предоставляют услуги временного размещения гостей города, — гостиниц, отелей, хостелов и других объектов.

© РИА Новости

«Конкретный размер налоговой ставки определит городская дума города Тюмени. Сейчас обсуждение находится на начальном этапе», — сообщают журналисты издания DK.RU со ссылкой на администрацию.

В мэрии сообщили, что налоговые ставки будут регулироваться нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В 2025 году максимальная ставка не превысит 1% от налоговой базы, в 2026 году — 2%, далее ежегодно увеличиваясь на один процентный пункт, чтобы с 2029 года достичь 5%.

Платить сбор будут не сами туристы, а предприятия и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по временному размещению. Ожидается, что поступления от нового налога позволят дополнительно финансировать развитие городской инфраструктуры и туристической отрасли. Точные объемы поступлений станут известны после утверждения окончательного размера ставки.