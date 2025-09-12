В России появились новые туристические объекты

Россия наращивает туристические связи с Китаем, и сегодня в стране начали работу первые объекты, прошедшие сертификацию по стандарту China Friendly. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

© unsplash

Формат предполагает дублирование основной информации в заведениях на китайском языке, предоставление удобного способа оплаты иностранной картой, специально обученный персонал и другое. Прошедшие сертификацию организации получают знак China Friendly.

По словам Кондратьева, китайский рынок остается ключевым для российской индустрии путешествий. Отмена визовых формальностей, о которой было объявлено на Восточном экономическом форуме, открывает новые перспективы национальной экономики, считает он.

«Китай – главный экспортер российских туристических услуг, у нас общая граница, поэтому отмена визового режима – это значительные возможности для экономики страны и приграничных регионов в частности», – передает его слова пресс-служба российского ведомства.

Директор департамента подчеркнул, что безвизовый групповой туризм, который действует с августа 2023 года, уже доказал свою эффективность: им воспользовались почти 2 млн человек. Он добавил, что сейчас обсуждается сокращение минимального числа участников группы с пяти до трех человек и продление срока пребывания в стране с 15 до 21 дня.

Кондратьев также рассказал, что в России сформирован каталог из 11 маршрутов, из которых шесть адаптированы под предпочтения туристов из КНР. Большое внимание уделяется и инфраструктуре: до 2030 года планируется построить около 400 соответствующих гостиниц и 50 крупных туристических объектов.

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года в Китае действует пробный безвизовый режим для россиян. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, российская сторона ответит на эту меру зеркально.