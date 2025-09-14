Сколько россиян довольны летним отдыхом

В этом году россияне чаще выбирали отдых на природе и в загородных домах, отдав предпочтение этим вариантам вместо Москвы и Сочи. Более половины жителей уже начали планировать свои летние каникулы на 2026 год.

© runews24.ru

Большинство участников опроса (73%) остались довольны своим отпуском и уже строят планы на следующий сезон. По данным сервиса OneTwoTrip, 81% респондентов выбирали отдых на природе и в загородных домах.

Почти столько же (75%) посетили новые города и курорты, тогда как 56% отправились на море. Поездки за границу стали менее популярными: их выбрали только 36% опрошенных.

Среди городов лидерами стали Москва (5,2%), Сочи (4,3%) и Ставрополь, Краснодар и Новосибирск (по 3,5%). Стоимость проживания в московских отелях составила в среднем 10 100 рублей за ночь, в Сочи — 10 600 рублей, а в других городах — от 6 800 до 7 000 рублей.

Среди зарубежных направлений популярны Стамбул (2,6%; 10 700 рублей), Ялта (2,6%; 13 200 рублей), Ессентуки (2,6%; 7 600 рублей), Анапа (2,6%; 8 800 рублей) и Санкт-Петербург (1,7%; 10 500 рублей). В сравнении с прошлым годом лидером стала Турция (16,9%).

Большинство участников (67%) отметили, что предпочитали чтение книг и другие интеллектуальные занятия. Активный отдых выбрали 59%, а 56% посещали концерты, фестивали и общественные мероприятия. Полностью отдохнувшими лето завершили 53% путешественников, остальные хотели бы продлить каникулы.