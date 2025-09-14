Что удивляет иностранцев в России

Для иностранцев становится настоящим открытием то, что для россиян является повседневностью. Туристы, путешествующие по нашей стране, отмечают, что за величественной архитектурой и богатой культурой скрываются бытовые детали, которые их сильно удивляют.

Больше всего иностранных гостей в России удивляют железные дороги. Их часто сбивает с толку указанное в билетах московское время. Для России с ее девятью часовыми поясами это единственный способ избежать путаницы в расписаниях, но туристы из-за этого нередко пропускают свои поезда.

Иностранцы также приходят в восторг от московского метро. Мрамор, лепнина и люстры заставляют забыть, что это подземка. Гости из Нью-Йорка или Парижа отмечают не только красоту, но и чистоту, точность движения поездов, а также безопасность, отмечает канал «Путешествия с фотокамерой«.

Иностранцев также удивляет центральное отопление. Для гостей из Европы, где на этом серьезно экономят, возможность ходить зимой по дому в футболке и открывать окна кажется невероятной роскошью.

