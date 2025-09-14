Как речной круиз влияет на туризм в Москве

Создание речных маршрутов и точек притяжения у воды стало одним из драйверов развития столичного туризма. Развлекательные и культурно-познавательные поездки в ближайшем будущем составят 46 процентов от всего городского турпотока (согласно программе развития туризма Москвы до 2030 года).

© РИА Новости

Столичный речной транспорт — первый в мире современный водный вид транспорта, который работает на электрической тяге и курсирует по реке круглый год. Запуск электросудов многое дал горожанам. Развитие новой инфраструктуры позволило создать рабочие места, а пассажиры получили возможность быстрее перемещаться в пределах города и добираться до нужных точек.

По данным ГКУ «Организатор перевозок», инновационные электросуда рассчитаны в первую очередь на жителей прибрежных районов. Пассажиры уже используют регулярный речной транспорт каждый день и экономят в пути от 30 до 40 минут (по сравнению с поездками на наземном городском транспорте). Речные маршруты полностью интегрированы в транспортную систему столицы. Оплатить проезд можно любым удобным способом: «Тройкой», абонементом «Единый», банковской картой, по биометрии или через систему быстрых платежей.

Речной транспорт — самый привлекательный для туристов, так как это одновременно и источник ярких впечатлений, и способ передвижения. Электросуда полностью экологически безопасны. К тому же это транспорт более чем с вековой историей. Еще в 20-е годы прошлого века по главной водной артерии столицы курсировали несколько маршрутных катеров, а теперь по Москве-реке ходят и круизные теплоходы, и футуристичные электросуда.

Особая востребованность электросудов наблюдается среди москвичей и гостей столицы, использующих их с транспортной целью, например для передвижения с одного берега реки на другой.

«Мы видим колоссальный эффект от появления регулярного речного электротранспорта. С момента запуска на нем совершили более 2,5 миллиона поездок. Интерес к уникальным электросудам есть не только у москвичей, но и гостей столицы. Мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта: в рамках стратегии, которую утвердил Сергей Собянин, количество регулярных речных маршрутов вырастет до семи к 2030 году», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря развитию инфраструктуры обновили Северный и Южный речные вокзалы, а столица вернула статус порта пяти морей. Город благоустраивает набережные и ремонтирует мосты, приводит в порядок причалы, модернизирует очистные сооружения, следит за состоянием воды в реке, а также вкладывается в развитие речного транспорта и создание новых интересных маршрутов.

«Речной туризм делает Москву более открытой для жителей и гостей города. Это стильная и “умная” альтернатива привычному досугу: свежий воздух, яркие локации для фото. Речной туризм — социальный, он объединяет людей, а также улучшает экосреду и помогает узнать Москву», — отметила Елена Кожемякина, аттестованный гид по столице.

В свою очередь, экскурсовод Татьяна Барлас считает, что речные экскурсии — самые необычные. Они вызывают у туристов много положительных эмоций.

«Красота Северного речного вокзала, простор водохранилища, прибрежные виды — целое маленькое путешествие. Все это вызывает живой интерес у туристов, он — моя главная награда. При этом не бывает двух одинаковых экскурсий, потому что каждый раз гости видят разные суда, меняются погода и свет», — подчеркнула Татьяна Барлас.

Из панорамных окон электросудов открывается широкий обзор. Особое впечатление создает остекленная крыша. При этом пассажиры и участники экскурсий всегда остаются на связи, поскольку работает вайфай.

Наличие развитой системы речного транспорта — огромный плюс для современного города.

«Я вижу, как речной транспорт с каждым годом становится более доступным и интересным. Это выгодно как для столицы, так и для пассажиров. Москва предлагает желающим прокатиться по реке разнообразную программу на любой вкус: можно просто посмотреть город, а можно узнать у экскурсоводов историю встречающихся на пути объектов или послушать аудиогид», — добавила Светлана Лукаревская, московский экскурсовод.

Аудиогиды в том числе представлены в формате подкастов в сервисе Russpass. Они находятся в карточках соответствующих маршрутов в каталоге речных прогулок. Там также можно выбрать причалы отправления и прибытия, ближайшую станцию метро, дату и цену экскурсии. Каждый маршрут в каталоге сопровождается подробным описанием достопримечательностей, которые можно будет увидеть с борта корабля.

Аудиопрогулки подготовил Комитет по туризму города Москвы при поддержке столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они будут полезны не только туристам из других городов России и москвичам, но также гостям из зарубежных стран. Аудиопрогулки доступны на четырех языках: английском, китайском, арабском и хинди. А для тех, кому комфортнее читать, также есть текстовые варианты экскурсий.

В Москве ежедневно проходит около 500 экскурсий. Столичный Комитет по туризму комплексно поддерживает экскурсионное сообщество. Город проводит аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в удобном онлайн-формате, приглашает посетить уникальные городские объекты, закрытые для широкого доступа. Именно гиды формируют первые впечатления о столице у туристов. С целью популяризации профессии также проводится конкурс «Покажи Москву!».