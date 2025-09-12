Пассажиров накормили испорченными продуктами в российском аэропорту

Пассажиров российского аэропорта в бизнес-зале накормили испорченными продуктами. Об этом сообщает Mash.

© РИА Новости

Сотрудники воздушной гавани Красноярска пожаловались на антисанитарию и тараканов на местной кухне. По их сообщению, блюда для гостей готовят из заплесневелых яиц, овощей, а сосиски и купаты приходят без этикеток.

Сотрудники шведского стола докладывали об обстановке в точке питания руководству, которое якобы не исправило ситуацию. От просроченных продуктов избавлялись только после жалоб посетителей, обращавших внимание на кислый вкус и запах еды.

В красноярской авиагавани сообщили Mash, что никаких жалоб не поступало, а на кухне ведется жесткий контроль. Аэропорт готов к проверкам.

Ранее десятки детей отравились на базе отдыха в России. Около двадцати человек пришлось госпитализировать.