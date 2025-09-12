Стало известно количество туристов, которые отдохнули в Ставрополе

С начала этого года Ставрополь посетили свыше 135 тысяч путешественников. В сентябре столица Ставрополья предлагает туристам новые события и маршруты.

«С начала года Ставрополь посетили более 135 тыс. туристов, 48,5 тыс. из которых пришлись летний сезон», — сообщил глава города Иван Ульянченко, его слова приводит пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с ростом числа гостей Ставрополь активно развивает разные туристические направления, предлагая новые возможности для отдыха.

В частности, 19 сентября в городе пройдет исторический квест «Ставрополь: погружение в прошлое». Мероприятие начнется в 11:00 у Тифлисских ворот.

Кроме того, в городском туристско-информационном центре тестируют новый агротур «Открой вкус Ставрополья», который стартует в этом месяце. В программу маршрута войдут посещение казачьего двора, винодельни, бахчи и Соленого озера, сообщают в пресс-службе.