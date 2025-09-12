Штрафы для нелегалов не мешают экскурсиям на крышах

Вести подпольный бизнес можно даже на высоте – организаторы незаконных экскурсий по крышам это знают. 6 сентября вступил в силу федеральный закон, который предусматривает штраф от 500 руб. или лишение свободы до 2 лет за подобную деятельность, однако «серых» предпринимателей это не останавливает. Журналист редакции TourDom.ru, примерив роль обычного туриста, попытался найти подобные развлечения, и с легкостью это сделал.

По первому же запросу в интернете можно получить большой список как организаций, так и частных лиц, занимающимся этим бизнесом в любое время года. В столице выбор локации зависит от желаемого вида, например на Москва-Сити или исторический центр. Развлечения тоже предлагают разные: от групповой прогулки до романтического ужина или девичника. Причем если за экскурсию на несколько человек просят около 2 тыс., то за индивидуальное свидание придется заплатить от 4 тыс., и это без дополнительных услуг.

Предлагают накрыть стол на час – 13 тыс., пригласить музыканта – 9 тыс. и дополнительный час – 3 тыс. Самой популярной услугой является, конечно, фотосессия, за нее попросят от 4 до 8,5 тыс. руб. Результаты публикуются на сайтах и в группах в мессенджерах, чтобы привлечь любителей красивой картинки.

Это происходит не только в Москве, но и в других городах России: Казани, Екатеринбурге, Сочи и Петербурге, где этот бизнес особенно развит. Здесь туристов ожидают полноценные экскурсии «под другим углом»: «С нами прогулка по крышам Невского проспекта абсолютно безопасна, никакого нелегального экстрима, балансирования над мостовой и прочих опасных трюков». Можно, конечно, выбрать локацию с красивым видом, на Невский или Исаакиевский собор, но чаще всего в Северной столице предлагают именно прогулки по нескольким крышам, что не только незаконно, но и, вопреки заверениям на сайте, опасно.

Ценник начинается от 1300 руб. Полноценная фотосессия обойдется в 9 тыс., а еще в тур можно включить парадные. Как к ним осуществляется доступ, на сайтах не уточняется, но экскурсоводы настаивают, что проникать на объекты и перелезать с крыши на крышу «безопасно». Свидание на высоте обойдется в 14 тыс., а в ночное время – все 15, при этом включен доступ на локацию, пледы, закуски, напитки – обо всем этом можно договориться с менеджером.

Примечательно, что официальных групп в соцсетях «серые» экскурсоводы не имеют, зато существуют целые сообщества, где рекламируются структуры и частные гиды, а также распространяется информация об «открытых» крышах. Люди делятся адресами, опытом посещения и локациями, на которых нет охраны.

Тем не менее потенциальных клиентов, похоже, регулярно волнует законность и безопасность экскурсий – на их сайтах среди ответов на часто задаваемые вопросы можно найти следующее: «Все наши крыши полностью надежны и ежедневно проверяются на доступность и комфортное нахождение на них». Никаких документов, подтверждающих эти слова, ни на самом ресурсе, ни в ходе личного разговора с организатором корреспонденту TourDom.ru, который провел контрольную закупку, получить не удалось. В подтверждение слов могут предоставить только фотосессии и радостные отзывы клиентов.

На вопрос, не возникнет ли проблем с соседями и полицией, мы вновь получили абстрактный ответ без подробностей – «риска нет». При этом прогулки у некоторых организаторов разрешены даже с несовершеннолетними детьми.

Некоторые сайты, находящиеся в топе поисковых запросов, дают выбор. В переписке с предполагаемым клиентом на вопрос о возможных проблемах с правоохранительными органами предложил выбрать «официальную» крышу, явно давая понять, что экскурсии на некоторые из них все-таки более безопасны. А на других объектах ситуация может развиваться и не по самому позитивному для туриста сценарию, от травм до штрафов, тем более если во время прогулки придется перелезать с одного дома на другой.

