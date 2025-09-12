Сколько стоит речной круиз этой осенью

Светлана Гончарова заявила НСН, что в сентябре-октябре доступны почти все направления в речных путешествиях.

Осенью круиз по реке обойдется в шесть тысяч рублей в день на одного человека, заявила НСН заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Стоимость ряда осенних речных круизов может быть на 10–20% ниже по сравнению с летним сезоном, сообщили в АТОР. Гончарова озвучила цены на осень.

«Цена осенью падает, осенний и весенний периоды всегда стоят дешевле. Сегодня на осенние круизы можно найти цены со скидкой до 20%. Можно выбрать продолжительный круиз – от трех до 14 дней. На некоторые круизы можно взять тур за шесть тысяч рублей в день на одного человека. При этом в эту стоимость входит не только размещение в каюте, но и трехразовое питание, а также экскурсии во всех городах. На борту у нас всегда развлекательная программа. Спиртные напитки входят только в ужин. Барная продукция приобретается за дополнительную плату. У нас туристы также очень любят покупать сувениры и продукцию в городах-остановках», – рассказал она.

По ее словам, осенью еще доступны почти все направления.

«Осенью еще много направлений – до Санкт-Петербурга, до Казани, по Волге недельные круизы. Практически весь набор еще действует до октября. У нас также есть однодневный круиз по Москве-реке на настоящем круизном теплоходе. Он идет от Северного речного вокзала, прогулка в сторону центра, потом возвращается. Таких предложений мало, всего несколько на сентябрь и октябрь», – добавила собеседница НСН.

