Алтаем заинтересовалась целая группа туристов

Губернатор Виктор Томенко сообщил о значительном увеличении потока иностранных путешественников. Алтайский край в 2024 году принял 72 тысячи иностранных туристов, что подтвердило растущий интерес к региону за пределами России. Об этом глава региона рассказал в своем официальном канале мессенджера MAX. Он подчеркнул, что популярность края продолжает увеличиваться среди гостей из разных стран.

В качестве примера глава региона опубликовал фотографию китайской делегации, в которую вошли представители турбизнеса и популярные блогеры. Для них организовали знакомство с оздоровительными комплексами Белокурихи, возможностями отдыха на курорте «Бирюзовая Катунь» и другими популярными локациями.

Такие мероприятия позволяют партнерам из-за рубежа на собственном опыте оценить потенциал алтайского направления. Администрация края намерена и дальше активно развивать международное продвижение региона, открывая его для новых аудиторий.