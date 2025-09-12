В России изменился спрос на отдых во время новогодних каникул

Российские сервисы бронирований авиабилетов и жилья фиксируют двукратный рост числа заявок на отдых в период новогодних праздников по сравнению с 2024 годом.

В сервисе «Слетать.ру» газете «Известия» сообщили, что уровень спроса на отдых с заездом с 31 декабря по 10 января 2026 года почти в два раза превышает аналогичный показатель 2024-го.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, что в топе внутренних направлений — Карелия, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Байкал, Алтай, Краснодарский край и Великий Устюг. При этом интерес к поездкам в Азербайджан и во Францию снизился.

А в сервисе путешествий «Туту» отметили, что в 2025 году туристы начали бронировать поездки на новогодние праздники уже в мае и июне, тогда как в прошлом году в основном начинали с сентября.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян прокомментировал сообщение о том, что правительство утвердило перечень сопредельных государств с благоприятными для россиян условиями отдыха. В список вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия.