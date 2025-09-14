В России значительно изменилась доля бронирования отеля на Новый год

Число бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс путешествий".

© РИА Новости

«Количество бронирований отелей и апартаментов в период с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на отели и апартаменты внутри страны вырос за год в два раза», — говорится в сообщении.

Самые популярные российские направления в указанный период: Краснодарский край (25% от всех бронирований), Москва и Московская область (15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%), Карачаево-Черкесская республика (5%), Калининградская область (4%). В сравнении с 2024 годом первая пятерка не претерпела существенных изменений, отметили в компании.

Наиболее популярные зарубежные направления для новогоднего отдыха по итогам ранних бронирований - Таиланд (21% от всех бронирований на указанный период), Белоруссия (12%), Турция (8%), ОАЭ (7%) и Италия (5%). В этом году наблюдается возрастающий интерес к Таиланду (доля которого среди всех бронирований выросла на 6% по сравнению с прошлым годом), а также к Китаю (рост доли на 3% год к году).

Больше всего ранних новогодних бронирований совершили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, добавили в сервисе.