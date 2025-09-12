Экспедиция «Братство-2025» завершила российский отрезок плавания

Международная парусная экспедиция «Братство-2025» успешно завершила российский отрезок кругосветного плавания. Яхта Fraternidade с российско-бразильским экипажем вышла из Анадыря в направлении Алеутских островов, преодолев тысячи миль вдоль арктического побережья России.

Российско-бразильская кругосветная экспедиция на паруснике Fraternidade ("Братство") успешно завершила навигацию вдоль российского арктического побережья. По словам председателя омского отделения РГО Ивана Кротта, яхта покинула акваторию порта Анадырь и взяла курс в открытые воды Тихого океана.

Этот этап стал знаковым достижением для международного экипажа, преодолевшего тысячи морских миль вдоль суровых берегов Крайнего Севера.

Экспедиция, проходящая под флагом БРИКС, 12 апреля вышла из бразильского Сальвадора и уже успела провести серию встреч с представителями коренных народов российского Севера.

Дальше маршрут пролегает к Алеутским островам, где команду ждет изучение уникальной культуры островных народов и освоение открытых океанских просторов.

Путешествие посвятили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию основания Русского географического общества. В течение 10 месяцев плавания участники намерены пройти почти 45 тысяч километров, демонстрируя возможности международного сотрудничества и внося вклад в изучение морских экосистем и культурного наследия прибрежных народов.