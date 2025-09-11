Чем привлекает туристов Дидинский тоннель в Первоуральске

В Свердловской области между селом Дружинино (входит в городской округ Первоуральск) и Ревдой расположен заброшенный железнодорожный тоннель, который пользуется особой популярностью у любителей спелеологии и экстремального туризма. О сооружении ходит немало мифов, а посещать его лучше всего зимой. Подробнее о загадочных легендах, истории и дороге к Дидинскому тоннелю — в материале URA.RU.

Историческая справка о Дидинском тоннеле

Сооружение появилось в 1918 году. Его эксплуатацию прекратили в 1995 году, спустя 77 лет использования. Причиной этому послужило появление другой железнодорожной линии. К тому моменту тоннель пришел в упадок, его не обслуживали и рельсы с прочей инфраструктурой демонтировали.

Объект признан аварийным, поэтому, отправляясь его исследовать, нужно проявлять предельную осторожность. Внутри и снаружи тоннеля есть колодцы, а с потолка падают каменные блоки. Опытные путешественники не советуют посещать Дидинский тоннель в одиночку.

Длина тоннеля — 1123,7 метра, высота — 6,1 метра, а ширина — 4,6 метра. Всего доступны два входа: Западный (наиболее близкий к железнодорожной станции) и Восточный (со стороны поселка Дидино).

Как добраться до Дидинского тоннеля

Тоннель расположен в 60 километрах от Екатеринбурга — между селом Дружинино и Ревдой. Доехать до места можно двумя способами: на автомобиле или на электричке.

Если добираться решили на машине, путешественникам нужно выехать на Ново-Московский тракт, затем на трассу Р-242 (Пермь — Екатеринбург). Между Дружинино и Ревдой необходимо повернуть налево (303-й километр) и затем до западного входа в тоннель проехать еще 5,5 километров. Судя по подсчетам сервиса «Яндекс Карты», дорога в одну сторону займет около полутора часов.

На электричке путь до Дидинского тоннеля займет до 1,4 часа. Ежедневно курсируют четыре поезда, самый ранний рейс выезжает в 8:26, а поздний — в 20:47.

Легенды и мифы Дидинского тоннеля

Говорят, в тоннеле зарыты сокровища. Их якобы спрятали там солдаты белой армии в годы гражданской войны. Вторая легенда связана со строительством объекта и гласит, что его прокладка велась с двух сторон одновременно. Примерно в середине части должны были соединить, однако главный инженер ошибся в расчетах, и получился изгиб. По легенде, конструктор так расстроился, что он совершил суицид. Некоторые туристы считают, что в тоннеле по-прежнему ходит призрак этого человека.

Зачем туристы ежегодно едут к Дидинскому тоннелю

Таинственность и доступность тоннеля для посетителей привлекает не только заядлых путешественников, но и тех, кто только начинает изучать Урал. Лучшее время года для посещения тоннеля — зима, так утверждают на форумах по туризму. Дело в том, что летом дорогу может затапливать и пройти внутрь не удастся, а зимой образуется наледь и в небольших количествах скапливается снег. Въезды напоминают средневековые башни, а своды — каменные.