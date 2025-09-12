Топ-10 направлений для одиночного отдыха

В сентябре 2025 года российский сервис бронирования «Твил.ру» подготовил отчет о самых популярных направлениях для отдыха в России. В топ-10 вошли четыре города Крыма: Севастополь, Ялта, Алушта и еще один крымский город.

Первое место занял Сочи с 20% сентябрьских бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 9%, а замыкает тройку лидеров Москва с 8%.

Средняя стоимость проживания за ночь в этих городах составила:

в Сочи — 3479 рублей;

в Санкт-Петербурге — 3077 рублей;

в Москве — 3600 рублей.

Севастополь расположился на седьмом месте с ценой 2657 рублей. Ялта заняла четвертое место со средней стоимостью 3217 рублей, а Алушта — пятое с 3365 рублей. Феодосия заняла шестое место с тарифом 2141 рубль, Геленджик — седьмое с 3010 рублей. Евпатория замыкает рейтинг с ценой 2306 рублей, а Анапа — с 1952 рублей.

Эксперты «Твил.ру» ранее отмечали, что курорты Крыма осенью 2025 года стали одними из самых востребованных направлений среди небольших городов России.