«40 пунктов требований»: на Алтае готовятся принять китайских туристов

После того как на китайский безвиз Владимир Путин пообещал ответить зеркально, на Алтае начали готовиться к приему гостей из КНР. Причем первые уже приехали – с 11 по 21 сентября здесь проходит ознакомительный визит топ-менеджеров китайских туристических компаний. «В программе – игорная зона “Сибирская монета”, знакомство с мараловодчиским хозяйством, Белокуриха, Манжерок, прогулки на лошадях, поездки на квадроциклах, рафтинг, посещение банного комплекса», – рассказали TourDom.ru в Центре стратегических разработок, который выступил организатором поездки.

Как отметила первый замминистра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова, в регионе появляются буклеты и информационные материалы на китайском языке, гостиницы и базы отдыха начинают адаптировать сервис – от двуязычных вывесок до подготовки персонала:

«В туристических зонах будут открываться рестораны с китайской кухней, на данном этапе хотя бы появляются меню с привычными для гостей блюдами. Будут разработаны специальные экскурсионные маршруты, которые учитывают интерес китайских путешественников к живописным и “фотогеничным” местам».

Среди них – перевал Кату-Ярык, Телецкое озеро, а также марсианские пейзажи Чуйской степи.

«Ждем возвращения китайцев – раньше, до пандемии, они приезжали к нам большими автобусами. Предложить есть что – например, сплав по Катуни. Свозим еще в Тавдинские пещеры, к Камышлинскому водопаду, на пасеку», – рассказали в туроператорской компании «Каро».

Представительница туроператора «Алтай-тур» также вспомнила, что до 2020 года китайские группы приезжали в республику довольно часто. И при этом отличались особой требовательностью: «Помню, принимали группу из КНР, у них было 40 пунктов требований! По размещению в отеле, питанию и так далее. Обязательное условие – в каждом автобусе должен быть вайфай. А с этим у нас проблема. В гостиницах-то интернет есть, но откуда ему взяться на природе?»

Зато с отелями по сравнению с допандемийными временами ситуация на Алтае стала лучше. «Сейчас гостиниц хватает, особенно большое предложение в люксовом сегменте», – отметили в «Алтай-тур».

