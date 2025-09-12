Что посмотреть за один день в Кронштадте

Кронштадт — это город-порт на северо-западе России, административно он находится в составе Санкт-Петербурга. Почти все достопримечательности Кронштадта связаны с морем и военной историей — практически с момента основания город был главной базой военно-морского флота страны. Сегодня его исторический центр и форты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то что Кронштадт — ровесник Петербурга, здесь не так много туристов, поэтому на тихих улочках морского города можно отдохнуть от шума и ритма северной столицы. К тому же в Кронштадте есть что посмотреть. «Лента.ру» рассказывает о главных достопримечательностях города, которые можно посетить самостоятельно за один день.

Как добраться до Кронштадта

До 2011 года доступ в Кронштадт был возможен только по воде в период навигации. Однако после открытия Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС, известный как «дамба») и строительства автодороги, город стал доступен круглый год на любом виде транспорта.

На автобусе

Это самый экономичный способ добраться до Кронштадта.

От станции метро «Старая деревня» отправляются автобусы №101 и №101Э. Время в пути 1-1,5 часа в зависимости от пробок. Автобус №101 следует до Якорной площади, а №101Э — до Гражданской улицы (около 15 минут пешком до центра).

От станции метро «Проспект Просвещения» ходит автобус № 207. Поездка занимает более полутора часов.

Стоимость разового билета на автобус — 80 рублей, при оплате картой «Подорожник» — 60 рублей.

На автомобиле

Дорога на личном транспорте или такси — самый быстрый и комфортный способ.

На своей машине: необходимо выехать на Кольцевую автомобильную дорогу (КАД, А-118) и следовать по дамбе. Путь из центра Петербурга занимает около часа без учета пробок. По пути открываются живописные виды на Финский залив.

На такси: поездка из центра города (например, от Московского вокзала) до Якорной площади обойдется примерно в 1200 рублей.

По воде

Самый живописный и запоминающийся маршрут, доступный в период навигации (обычно с мая по октябрь).

Скоростной катамаран «Котлин» совершает регулярные рейсы от причала «Дворцовая пристань» (Дворцовая набережная, 36) до причала «Остров фортов» в Кронштадте. Время в пути составляет около часа, во время которого можно насладиться прекрасными видами на акваторию Невы и Финского залива.

Скоростной теплоход «Метеор» отправляется от причала «Кунсткамера» (Университетская набережная, 3) и доставляет пассажиров в Кронштадт примерно за 50 минут.

Катамараны и теплоходы — это не регулярный рейсовый транспорт. Поэтому расписание и наличие билетов стоит уточнять заранее на сайтах перевозчиков.

История Кронштадта

Кронштадт — город-порт на острове Котлин в Финском заливе, административно являющийся частью Санкт-Петербурга. Его история неразрывно связана со становлением российского флота и защитой северных рубежей страны.

Стратегическое значение острова Котлин оценил еще Петр I. В 1704 году для защиты новой столицы был Балтийского флота.

В годы Великой Отечественной войны Кронштадт, наравне с Ленинградом выдержал 900 дней блокады.

При этом Кронштадт — важный город не только с точки зрения обороны, но и с точки зрения технологического развития. Более 300 научных открытий и изобретений были созданы в Кронштадте — построен первый в России сухой док, проведена первая в России операция на сердце в морском госпитале, впервые применено хлорирование воды. Здесь же прошли первые испытания подводных лодок, именно из Кронштадта отправлялись в кругосветные путешествия русские мореплаватели.

С 1990 года исторический центр Кронштадта входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причем до 1996 года Кронштадт был закрытым городом из-за многочисленных военных объектов. Сейчас он открыт, а посмотреть на боевые корабли туристы могут с набережной.

Что посмотреть в Кронштадте

Якорная площадь

Главная площадь и исторический центр Кронштадта. В XVIII-XIX веках здесь были склады якорей и цепей. В центре площади белой плиткой выложен огромный якорь, который хорошо видно только с высоты, например, с колокольни Никольского Морского собора.

На Якорной площади сосредоточены ключевые достопримечательности: уже упомянутый Никольский Морской собор, памятники адмиралу Степану Макарову и адмиралу Федору Ушакову. Здесь же находится братская могила, где покоятся участники первой русской революции, расстрелянные в Кронштадте, участники подавления контрреволюционного мятежа на форте Красная горка в июне 1919 года и жертвы «Кронштадтского мятежа» в марте 1921 года.

Вдоль стены Докового Адмиралтейства пролегает уникальная чугунная мостовая, едва ли не единственная в России

Никольский Морской собор

Адрес: Якорная площадь, 1 Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 Стоимость: бесплатно

Главный храм Военно-морского флота России, построенный в 1903-1913 годах в честь 200-летия российского флота. Архитектор Василий Косяков создал величественное здание в неовизантийском стиле, вдохновившись собором Святой Софии в Константинополе.

Уникальной особенностью храма являются морские мотивы в оформлении: крест на куполе вписан в штурвал, а мозаичный пол украшен изображениями морских обитателей. Главная мемориальная ценность собора — мраморные доски с именами погибших моряков.

В советские годы собор был разорен и использовался как кинотеатр и склад, но в начале XXI века полностью восстановлен и в 2013 году вновь освящен. Сегодня здесь хранятся частицы мощей святителя Николая Чудотворца.

Собор можно посетить в любой день, также посетителям доступен подъем на колокольню, откуда открывается вид на основные достопримечательности Кронштадта и форты.

Музей истории Кронштадта

Адрес: Якорная площадь, 2А Режим работы: с 1 мая по 30 сентября без выходных с 11:00 до 18:00, с 1 октября по 30 апреля выходной день — среда Стоимость: взрослый билет — 300 рублей, школьники, студенты и пенсионеры — 150 рублей.

В музее представлены две экспозиции, рассказывающие о морской истории города. Главная экспозиция «Три века кронштадтской истории» создана во многом благодаря самим жителям, которые принесли множество уникальных экспонатов. Среди них можно увидеть не только макеты кораблей и морские приборы, но и такие необычные вещи, как респиратор для лошади или устройство для чистки пуговиц. Сильное впечатление производит воссозданная комната блокадного времени.

Второй филиал музея находится в историческом здании водонапорной башни на Ленинградской улице и посвящен подводной археологии. Там выставлены артефакты, поднятые с затонувших в Финском заливе кораблей: посуда, личные вещи моряков и детали судов.

Петровский док

Адрес: Макаровская улица, 1 Режим работы: круглосуточно (внешний осмотр), ежедневно с 10:00 до 20:00 (экскурсии каждые 15 минут в составе организованных групп)

Грандиозное инженерное сооружение XVIII века, созданное по чертежам Петра I. Доковая система длиной 2,24 километра позволяла одновременно ремонтировать до 10 крупных кораблей. Уникальная система осушения доков работала за счет приливных течений — для своего времени передовое технологическое решение. Сохранились исторические доковые камеры и подъемные механизмы. С 2008 года док был закрыт на реставрацию и открылся для посетителей в конце мая 2025 года — сооружение можно посетить в рамках экскурсии, организованной Музеем истории Кронштадта.

Петровский парк

Адрес: Арсенальный переулок, 5 Режим работы: круглосуточно Стоимость: бесплатно

Парк основан в середине XIX века по инициативе губернатора Фаддея Беллинсгаузена. Центральный элемент парка — памятник Петру I, созданный по модели скульптора Теодора Жака, обращенный лицом к гавани. Аллеи, расположенные в парке, образуют рисунок сдвоенного андреевского флага.

Парк спускается к знаменитой Петровской пристани, с которой открывается вид на военные корабли. Здесь можно увидеть и исторические артефакты: шведские пушки, а также памятную стелу в честь моряков, участвовавших в Цусимском сражении во время Русско-японской войны.

Собор Владимирской иконы Божией Матери

Адрес: Владимирская улица, 32 Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00 Стоимость: бесплатно

Строительство Владимирского собора в Кронштадте завершилось в 1882 году. Новое здание в русском стиле возвели по проекту архитектора Христиана Грейфана на месте сгоревшей деревянной церкви. Главной святыней храма был список иконы Божией Матери, заказанный еще Петром I, — правда, икона была утрачена после закрытия собора в 1931 году. В советское время храм пережил несколько попыток взрыва, в результате которых были разрушены колокольня, алтарь и паперть, но основные стены устояли.

Возрождение святыни началось в конце 1990-х годов, когда полуразрушенный собор был возвращен Санкт-Петербургской епархии. После масштабной реставрации, включавшей воссоздание уникальных росписей и лепнины, в соборе возобновились ежедневные богослужения.

Летний сад

Адрес: Красная улица, 8 Режим работы: круглосуточно Стоимость: бесплатно

Старейший парк города, основанный лично Петром I в 1711 году. Сохранил регулярную планировку XVIII века с прямыми аллеями и геометрически правильными клумбами. Особую ценность представляет чугунная ограда 1873 года отливки. В центре сада — памятник мичману Александру Домашенко, погибшему при спасении тонущего матроса. Тихое и уютное место для отдыха.

Итальянский дворец

Адрес: Макаровская улица, 3 Режим работы: со среды по субботу с 10:00 до 18:00 Стоимость: входной билет — 500 рублей

Одно из старейших каменных зданий города в стиле классицизма, построенное в 1720-1724 годах. По одной из версий, дворец получил название из-за того, что строительством руководили итальянские архитекторы, по другой — из-за своего стиля. Убранство дворца было выполнено в стиле петровского барокко, но его утратили еще в середине XIX века. За свою историю дворец успел побывать резиденцией губернаторов, морским училищем и штабом. Сейчас в его западном флигеле находится филиал Центрального Военно-морского музея «Кронштадтская крепость».

Форт «Константин»

Адрес: южный берег о. Котлин Режим работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00 Стоимость: комбо-билет «Все музеи» — 1300 рублей, льготный — 1200 рублей

Один из самых крупных фортов Кронштадта, основанный в XIX веке. Сегодня это масштабный историко-развлекательный комплекс, где прекрасно сохранились казематы, батареи и уникальные броневые брустверы. На территории форта расположено три музея: музей «Пушкарь», посвященный артиллерии, Музей маяков и Музей военной миниатюры.

Помимо знакомства с историей, гостям предлагаются: вейк-парк, скалодром, песчаный пляж и морские экскурсии от местного причала. Для ночевки можно выбрать необычный вариант — комфортабельный автобус-номер в кемпинге или плавучий отель.

Парк «Остров фортов»

Адрес: Цитадельское шоссе, 14 Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00 Стоимость: бесплатно (аттракционы оплачиваются отдельно)

Крупнейший в России музейно-исторический парк, посвященный военно-морскому флоту. Он был создан в 2020 году на территории бывшей военной части и занимает площадь более 10 гектаров. Центральным объектом парка является Аллея героев российского флота, состоящая из 11 тематических зон. В центре каждой — скульптурная композиция, посвященная одной эпохе: от Петра I до наших дней. Здесь же расположен Маяк Памяти с именами 200 моряков-героев.

Частью проекта является современный Музей военно-морской славы, главным экспонатом которого является настоящая атомная подводная лодка. Парк предлагает разнообразные развлечения: детские площадки, веревочный парк, скейт-площадку и зоны отдыха у воды.

Когда лучше ехать в Кронштадт

Кронштадт прекрасен в любое время года, выбор сезона для поездки зависит от ваших целей и предпочтений.

Высокий сезон (май–сентябрь)

Идеально для первой поездки и знакомства с городом. Самые теплые и солнечные дни. В июне можно застать белые ночи. Открыта навигация — это время, когда можно добраться до Кронштадта по воде на катамаране «Котлин» или «Метеоре». Также доступны морские экскурсии к фортам. Минус: много туристов, особенно в выходные дни.

Бархатный сезон (сентябрь–октябрь)

Отличный выбор для тех, кто не любит жару и толпы. Тихое, спокойное и живописное время. Парки и скверы окрашиваются в золотые цвета. Навигация еще работает (до октября), погода комфортна для длительных пеших прогулок по городу и набережным.

Низкий сезон (ноябрь–март)

Для ценителей суровой балтийской эстетики. Холодно, ветрено, возможны осадки. Финский залив скован льдом. Минимальное количество туристов. Именно в это время можно прочувствовать настоящий характер города-крепости.

Межсезонье (апрель)

Самый непредсказуемый период. Снег может чередоваться с дождем и первым солнцем. Лед на заливе начинает таять. Поездка может быть удачной, если повезет с погодой.