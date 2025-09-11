В РСТ сделали предложение относительно цен на билеты в Краснодар

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) понадеялись на приемлемы цены на билеты в открывшийся 11 сентября аэропорт Краснодара. Об этом сообщает издание «Подъем».

© РИА Новости

В РСТ назвали решение о возобновлении работы авиагавани позитивным шагом.

«Мы надеемся, что авиакомпании, которые запустят рейсы в Краснодар из крупных городов, зафиксируют цены на приемлемом уровне», — отметили там.

Об открытии аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. По информации Росавиации, ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофолот» из Москвы. Интенсивность полетов составит не более пяти приемов и отправок самолетов в час.

10 июля впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года открылся аэропорт Геленджика. В южный город регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и S7.