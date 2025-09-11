Крым изменил сроки купального сезона

Власти крымских курортов приняли решение о продлении купального сезона до 15 октября в ответ на необычно высокий спрос на отдых в начале осени. Так, например, администрации Ялты и Алушты официально объявили о сохранении работы пляжной инфраструктуры — спасательных пунктов, кафе и объектов сервиса — при условии благоприятных метеоусловий.

Это решение обусловлено рекордными показателями загрузки средств размещения: в Ялте отели забронированы на 77%, что является исключительно высоким показателем для бархатного сезона.

При этом муниципалитеты восточного побережья — Судак и Феодосия — сохраняют традиционные сроки завершения сезона 1 октября. Как пояснили в администрациях этих городов, решение о продлении не принималось.

В Севастополе купальный сезон также продлен до 15 октября по многочисленным просьбам туристов и местных жителей.

Метеорологические прогнозы поддерживают это решение: по данным синоптиков, начало осени в Крыму ожидается теплым, с комфортной температурой воды.

Как отмечают эксперты туриндустрии, поток туристов в межсезонье может превысить миллион человек, что подтверждает растущую популярность крымских курортов вне традиционного летнего периода.

Однако власти предупреждают о возможных ограничениях — при ухудшении погоды водные развлечения и использование маломерных судов будут временно приостанавливаться.