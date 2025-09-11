Эксперт рассказал, как изменится турпоток в скором времени

Туристический поток на курорты Краснодарского края может увеличиться осенью в пределах 35% благодаря открытию аэропорта, сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

© РИА Новости

«Это очень хорошая новость для индустрии гостеприимства, которая может поменять весь расклад на бархатный туристический сезон и существенно укрепить позиции Краснодарского края, потерявшего часть туристов из-за Анапы. Турпоток на курорты Краснодарского края может вырасти осенью в пределах 35% благодаря открытию аэропорта. Однако все будет зависеть от количества рейсов и цен», — сказал он.

Кроме того, открытие авиагавани позитивно скажется на транспортной доступности Крыма и юга России в целом - количество поездок может увеличиться на 20-25%, отметил эксперт. По его словам, Краснодар снова станет важным хабом международных перевозок для южных регионов России.

«Уже известно, что рейсы будут выполняться как минимум в Ереван, Стамбул и Дубай. Так что ждем роста бронирований по этим и другим зарубежным направлениям от жителей юга нашей страны. И это открывает встречные возможности для наших зарубежных гостей, расширяет географию их поездок по России. Даже до открытия аэропорта Краснодара мы фиксировали бронирования иностранцами номеров в Сочи и Краснодаре», — рассказал Брагин.

Также существенно возрастут поездки на юг России с деловыми целями - как внутри страны, так и по международным направлениям, добавил он.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. По данным Росавиации, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.