В России запустили скоростное судно на подводных крыльях

В Татарстане состоялся пробный запуск скоростного судна на подводных крыльях «Метеор-2020» по новому туристическому маршруту, соединяющему ключевые города Камского бассейна. Проект, инициированный компанией «Флот Республики Татарстан», предусматривает регулярные рейсы между Чистополем, Нижнекамском, Елабугой и Набережными Челнами.

Первый рейс имел ознакомительный характер — на борту находились представители туриндустрии и журналисты, которые оценили не только транспортные возможности, но и туристический потенциал городов вдоль маршрута.

Судно следует по строгому расписанию: отправление из Чистополя, прибытие в Нижнекамск в 9:45, часовые остановки в каждом городе с предоставлением времени для экскурсий и деловых переговоров. Как отметил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, акватория Камы обладает значительным историко-культурным потенциалом, а запуск скоростных водных маршрутов будет способствовать развитию внутреннего туризма и экономики региона.

Данная инициатива является частью масштабной программы по revitalization речных перевозок в Татарстане. Ранее «Флот РТ» уже получил два современных судна типа «Метеор-2020», а в июле анонсировал планы по запуску маршрута до Сарапула.

Расширение географии речных перевозок соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на создание комфортной инфраструктуры для путешествий по России.