Более полумиллиона туристов посетили Карачаево-Черкесию летом

Свыше 500 тыс. туристов посетили Карачаево-Черкесию (КЧР) летом 2025 года. Летний турпоток в регион вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале Минтуризма республики.

"Туристический поток в КЧР в летние месяцы 2025 года превысил 548 тыс. человек, что на треть больше показателей прошлого года (404 тыс.). Рост турпотока связан с развитием туристической инфраструктуры, расширением гостиничного фонда и повышением интереса туристов к активному отдыху и природным достопримечательностям Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

В отчетном периоде наибольший рост турпотока зафиксирован в Домбае. "Курорт посетили 310 тыс. туристов, что на 48% выше показателей 2024 года (209 тыс.)", - отметили в министерстве.

Курорты КЧР в первой половине 2025 года посетили свыше 1,5 млн человек, до конца года республика ожидает более 2,4 млн туристов.