Как Хабаровск готовится к туристическому буму

Власти Хабаровска определили конкретные участки в центре города для строительства новых гостиниц. Это ключевая часть мастер-плана по развитию туристической инфраструктуры, рассчитанного до 2030 года, когда поток гостей через пункт пропуска Большой Уссурийский должен значительно возрасти.

«В городе планируется открытие новых гостиниц и заведений общественного питания, сертифицированных по мировым стандартам оказания услуг гостеприимства», – говорится в мастер-плане.

Согласно документу, к 2030 году в центре Хабаровска планируется построить гостиницы высокого класса: 15 тыс. кв. м – «пять звезд», 28 тыс. кв. м – «четыре звезды» и 35,8 тыс. кв. м – «три звезды». Уровень обслуживания в них должен соответствовать международным стандартам. Приоритет отдан центральному району из-за концентрации памятников архитектуры, музеев и будущих знаковых объектов, таких как ДВХМ и речной вокзал.

Под отели категории «5 звезд» выделено три площадки: пустырь в парке «Динамо», территория на ул. Калинина near яхт-клуба (где строительство планировалось еще при губернаторе Шпорте), и участок в районе улиц Муравьева-Амурского – Шеронова – Гоголя. Последний известен по амбициозному проекту экс-губернатора Ишаева – высотной гостиницы «Виктория» на 28 этажей с конференц-залом, рестораном и бассейном.

Часть площадок под «четыре звезды» совпадает с указанными, включая участок на Комсомольской, 105а, где сейчас находится старое общежитие и аварийные дома.

Ожидается, что к 2030 году турпоток в Хабаровске вырастет до 2,165 млн человек. Средние расходы туриста составят 28 тысяч рублей, а продолжительность пребывания увеличится до 4 дней.